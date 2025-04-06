Звуки тайги. Где услышать лебедя-кликуна

6 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Как звучит сибирская тайга? Какие пернатые обитатели Красной книги сегодня живут в Томской области и что важно делать для сохранения биоразнообразия региона?

Партнер проекта — нефтегазодобывающее предприятие «Газпромнефть-Восток». Вместе мы исследуем редких птиц нашего региона и узнаем у специалистов интересные факты о них в спецпроекте «Звуки тайги» на «Томском Обзоре».

В конце марта, еще до вскрытия рек, в Томскую область прилетает лебедь-кликун, или Cygnus cygnus. На берегах водоемов он и устраивает свои гнезда. Именно здесь, у воды, можно не только увидеть, но и услышать эту красивую птицу. Хотя, будем честны, выглядит эта птица гораздо более поэтично, чем звучит:

Преподаватель кафедры экологии Биологического института ТГУ Сергей Гашков рассказывает: если лебедь поселился на каком-нибудь озере, всех конкурентов он оттуда выгоняет, включая и других крупных водоплавающих птиц.

— На земле лебедь устраивает свой домик: натаскивает материал — ветки и мусор, готовит подстилку. Обычно его гнездо находится на земле, и при паводке может быть затоплено. Поэтому лебеди будут угадывать, где лучше гнездиться и ждать, чтобы вода ушла. Ее подъём может не только затопить, но и разрушить то место, где они гнездятся, строить придётся всё заново. Яйца тоже могут пострадать — под водой насиживать не будешь. Если не угадают, каким будет уровень воды, постараются повторно реализовать попытку. У многих получается если не с первого, то со второго раза.

Лебединые гнезда из тростника, рогоза, веток, осоки и грязи могут достигать в высоту до одного метра. Подстилка внутри — из пуха. В одной кладке могут находиться от трех до семи яиц этой краснокнижной птицы.

Сохранение биоразнообразия в регионе — актуальная тема на фоне и естественных факторов, влияющих на популяции животных и птиц, и антропогенного воздействия. Ответственное отношение к окружающей среде — важная часть корпоративной философии «Газпромнефть-Востока». Сегодня оно вкладывает значительные средства в природоохранные программы различных направлений, в том числе, и возобновление биоресурсов Сибири.

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