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Томичи привезли три «золота» Кубка России по «небесному бегу»

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Томские спортсмены стали обладателями трех золотых медалей на этапах Кубка России по скайранингу, которые прошли в Красноярском крае и Республике Хакасия, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Скайраннинг — дисциплина в альпинизме, дословно означающая «небесный бег» по горной местности на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря.

II этап кубка России по скайраннингу в дисциплине «Гонка» проходил в национальном парке «Шушенский Бор». Изначально планировалось, что участники преодолеют дистанцию с набором высоты, пролегающую до вершины Большого Боруса (2 318 метров над уровнем моря). Однако из-за неблагоприятных погодных условий трасса была сокращена до 18 километров с разворотом на вершине Малого Боруса (высота 2 134 метра).

По результатам соревнований первое место в этой дисциплине занял мастер спорта из Томской области Дмитрий Попов, показавший результат 2:28:15.

Еще две золотые медали в копилку томской сборной принесли Дмитрий Сеенов и Оксана Курилёнок. Они боролись за звания сильнейших в I этапе Кубка России в дисциплине «Вертикальный километр». Соревнования прошли на склонах горнолыжного курорта «Гладенькая» Республики Хакасия. Старт вертикального километра находился на высоте 880 метров, финиш — на высоте 1 780 метров над уровнем моря.

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