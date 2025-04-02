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Николай Глебович назначен первым заммэра Томска

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Заместитель мэра по благоустройству Николай Глебович стал первым замом градоначальника. Соответствующий документ сегодня, 2 апреля, подписал Дмитрий Махиня.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в зону ответственности первого заместителя входят вопросы благоустройства, дорожной деятельности, городского хозяйства, работа районных администраций и иные вопросы. Накануне депутаты городской Думы поддержали решение о назначении.

Николай Глебович окончил Томский государственный университет по направлению «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», также получил второе высшее образование в Сибирском институте финансов и банковского дела по направлению «Антикризисное управление, экономист — менеджер».

Свою профессиональную деятельность начал в должности главного специалиста в Фонде государственного имущества Томской области. В дальнейшем занимал руководящие посты как в органах региональной власти, так и в бизнес-структурах. С 2020 года возглавлял департамент дорожной деятельности и благоустройства, а с мая 2023 года приступил к исполнению обязанностей заместителя мэра по вопросам городского благоустройства.

С ноября 2023 года до настоящего времени занимал должность заместителя мэра Томска по благоустройству.

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