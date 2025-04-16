Сотовая связь «зашла» в пять сёл Томской области благодаря «Ростелекому»

16 апреля 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» подключил базовые станции LTE (4G) в пяти селах Томской области. По федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» в первом квартале этого года более 1 200 жителей получили доступ к современным цифровым технологиям.

Сотовая связь четвертого поколения появилась в селах Яр Томского района, Гореловка Чаинского, Бондарка Каргасокского, Палочка Верхнекетского и деревне Нижняя Чигара Парабельского района.

За три года реализации проекта в Томской области «Ростелеком» вывел в эфир 39 базовых станций. Для подключения их к сети специалисты использовали оптоволокно. В наиболее удаленных и труднодоступных селах, где прокладка линий связи технически невозможна, применялись спутниковые технологии. На данный момент в регионе таких вышек восемь.

«Мы стремимся обеспечить всех жителей Томской области качественной мобильной связью и интернетом, чтобы они совершали онлайн-платежи и переводы, получали дистанционное образование и медицинские консультации, а также общались в социальных сетях и мессенджерах. В планах на этот год — запустить сотовую связь еще в 16 населенных пунктах», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

Ежегодно на портале госуслуг проходит голосование за подключение к мобильному интернету малых сёл. В 2024 году в нем приняло участие 4 659 жителей Томской области.

Проект УЦН 2.0 реализуется «Ростелекомом» по заказу Минцифры РФ. Базовые станции мобильной связи по технологии LTE (4G) строятся в населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек.

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