На интернет-аукционе появился ранее не публиковавшийся семейный фотоархив купца Георгия Голованова

На интернет-аукционе Мешок появился ранее не публиковавшийся семейный фотоархив купца Георгия Голованова. Редкие фото обнаружила томская исследовательница Алена Шафер, арт-директор пространства социокультурных утех «Квартира №1»:

— Я каждый месяц выбираю время, чтобы порыться на интернет-барахолках и иногда нахожу удивительные штуковины и фото старого Томска. Ищу нужное-ненужное, что-то покупаю. А тут увидела знакомое имя и понеслось, просидела на сайте часов пять, — рассказала она «Томскому Обзору».

В выложенном на аукцион архиве присутствует фото самого Георгия Голованова, его личная печать, фото его детей, охотничьи снимки с участием Георгия и его сына Вениамина, а также портреты коллег и друзей семьи, сибирских предпринимателей. Источник фото пока неизвестен — продавец коллекции в ответ на запрос редакции о происхождении архива запросил денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей.

— Судя по хорошей сохранности коллекции, фотографии попали к продавцу через потомков Головановых либо самых приближенных лиц (например, компаньонов по торговому делу). Архив, бесспорно, головановский. Остается лишь надеяться, что он не будет рассеян, — прокомментировал «Томскому Обзору» находку историк, сотрудник томского музея «Профессорская квартира» и соавтор каталога «Панорама в лицах: начало томской фотографии» Иван Атапин.

Купец Георгий Голованов. Указывается в описании к лоту Фото: интернет-аукцион Мешок

Бумажная этикетка торгового дома Георгия Голованова Фото: интернет-аукцион Мешок

Охота в Томской губернии. В центре фото, с ружьем, Георгий Голованов, указывается в описании к лоту. Фото: интернет-аукцион Мешок

Открытка с изображением ТД Г. Голованова в Томске Фото: интернет-аукцион Мешок

Снимки Леонида Георгиевича Голованова (из описания лота) Фото: интернет-аукцион Мешок

Мария Голованова, 1896 г. (из надписи на обороте снимка) Фото: интернет-аукцион Мешок

Печать купца Г. Голованова Фото: интернет-аукцион Мешок

Вениамин Георгиевич Голованов на охоте. Ноябрь 1898 года Фото: интернет-аукцион Мешок

Сергей Георгиевич Голованов. Один из снимков подписан на память семейству Ляпуновых и датирован 2 октября 1914 года. Из повторяющихся дарственных надписей на снимках мы можем сделать вывод о том, что Головановы и Ляпуновы, возможно, дружили семьями. Фото: интернет-аукцион Мешок

Подборка фото Александра Георгиевича Голованова Фото: интернет-аукцион Мешок

Минимальная стоимость фото из этой коллекции, указанная продавцом, составляет 5 000 руб. Стоимость некоторых лотов составляет несколько десятков тысяч рублей, в частности, большой фотопортрет Георгия Голованов выставлен за 80 000 руб.

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