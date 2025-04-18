Томское издательство «Макушин Медиа» примет участие в новосибирском книжном фесте

18 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В выходные, 19 и 20 апреля, томское независимое издательство «Макушин Медиа» примет участие в новосибирском книжном фестивале «ЛитвиновСборЪ». На ярмарке посетители смогут купить все книги и открытки издания, а также побывать на лектории.

Как сообщают организаторы, мероприятие посвящено 160-летию со дня рождения первого книгоиздателя и книготорговца Ново-Николаевска (ныне Новосибирска) Николая Литвинова. Гостей ждут встречи с писателями и историками из Новосибирска, Томска, Омска и Екатеринбурга, презентации книг от издательств, дискуссии, лекции, а также книжная ярмарка.

Издательство «Макушин Медиа» в рамках фестиваля представить две онлайн-лекции. Первая пройдет 19 апреля с составителем краткого путеводителя по жизни Петра Макушина, историком, пиарщиком, экскурсоводом Юлией Фелониной — «Главный по книжечкам. Петр Макушин: кем был и что сделал для Сибири?». Она расскажет историю жизни и свершений одного из самых выдающихся людей Сибири. Автор захватит не только томский период Петра Ивановича, но и другие годы и города, с которыми он был связан.

Вторая лекция-беседа состоится с автором исторического романа «Погром», томским историком, журналистом и учителем Сергеем Мальцевым — «Опыт краеведческого исследования в процессе написания исторического романа». Слушатели узнают, как он собирал фактологию и изучал прессу, прозу, письма и дневники для погружения в атмосферу губернского города начала XX века.

Площадкой для фестиваля станет Дом архитекторов по адресу: Красный проспект, 33. Начало в 12:00. С полной программой можно познакомиться по ссылке.

Независимое издательство «Макушин Медиа» было основано в 2021 году командой интернет-журнала «Томский Обзор». Интерес к краеведению, любовь к книгам и поиск новых направлений развития привел команду к издательской деятельности.

Сейчас «Макушин Медиа» продюсирует и выпускает книги, рассказывающие об интересных местах, событиях и людях. Название проекта было выбрано неслучайно — именно в память о сибирском просветителе, книгоиздателе и книготорговце Петре Макушине.

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