В Томске вышел путеводитель по удивительной жизни Петра Макушина

23 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В независимом томском издательстве «Макушин Медиа» вышел краткий путеводитель, посвященный жизни известного сибирского книгоиздателя, просветителя и мецената Петра Макушина. Новинка была презентована на фестивале искусства и чтения «ТОМ II» 13 сентября.

По словам главного редактора издательства Елены Фаткулиной, таким образом команда проекта отметила 180-летие со дня рождения Петра Макушина.

Путеводитель расскажет читателям историю жизни и свершений одного из самых выдающихся людей Сибири. Создатели захватили не только томский период Макушина, но и другие города, с которыми он был связан — Улала, Санкт-Петербург, Москва, Париж, Одесса, Иркутск, Новониколаевск.

— Благодаря Макушину к началу ХХ века в Сибирь попали несколько миллионов книг! Жизненный путь самого Петра Ивановича и его семьи, друзья, коммерческие и общественные дела, множество дат, названий, деталей — мы лишь по касательной затронули эту масштабную человеческую историю, достойную романа, — рассказала Елена Фаткулина.

Путеводитель выполнен в виде компактного покетбука, в мягкой обложке и непривычном для стандартной линейки продуктов издательства дизайне. Как отмечает Елена Фаткулина, таким образом команда тестирует новые форматы:

— Нам интересно экспериментировать со своими продуктами, удивлять читателей чем-то новым, работать с формой и подачей информации, визуалом. Например, в этом путеводителе нет рисованных цветных иллюстраций, которые обычно присутствуют во всех наших книгах. В покетбуке использованы только старые фотографии городов, окружения Макушина и другие тематические карточки. И по реакции читателей на фестивале мы видим, что такой формат тоже «зашел» нашей аудитории.

Приобрести краткий путеводитель можно в редакции издательства, магазинах-партнерах и на Ozon.

Независимое издательство «Макушин Медиа» было основано в 2021 году командой интернет-журнала «Томский Обзор». Интерес к краеведению, любовь к книгам и поиск новых направлений развития привел команду к издательской деятельности.

Сейчас «Макушин Медиа» продюсирует и выпускает книги, рассказывающие об интересных местах, событиях и людях. Название проекта было выбрано неслучайно — именно в память о сибирском просветителе, книгоиздателе и книготорговце Петре Макушине.

Фото: Савелий Петрушев

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