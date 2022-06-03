В Томске прошла презентация исторического романа Сергея Мальцева «Погром»

3 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В пятницу, 27 мая, на фестивале интеллектуальной книги и дизайна «Книжная дюжина. Лирика и физика» состоялась презентация дебютного исторического романа «Погром» томского автора Сергея Мальцева.

Книга вышла в нашем издательства в мае этого года. Произведение посвящено трагическим событиям 1905 года в Томске. Погром, случившийся тогда в университетском городе в Сибири, стал одним из самых жестоких в череде подобных событий, охвативших Российскую империю.

Сергей Мальцев Фото: Серафима Кузина

«Я не думал, что нам вообще удастся реализовать этот проект - мы начали его в то время, когда все сначала погрузились в ковид, а потом и вовсе наступил 2022 год... Но книга вышла, и я рад представить вам ее сегодня. Это был мой первый опыт работы над большим текстом. Предварительно у меня был собран материал об эпохе. Но уже в процессе работы я понял, что это должна быть книга не столько про конкретное событие — погром, сколько книга про Томск. Город в том его жизненном этапе, когда он вот-вот выйдет на свою первую историческую вершину, максимальный экономический, культурный и научный подъем в конце 1900-х — начале 1910-х годов. Я начал писать о том Томске, каким он был в то время, мне хотелось показать город живым, настоящим, трехмерным и объемным. А дальше история начала складываться, возник понятный нарратив» — рассказал Сергей.

Елена Фаткулина Фото: Серафима Кузина

Каждая из глав романа - отдельный месяц 1905-го. Первая книга рассказывает о событиях с января по май, вторая — о событиях лета и осени революционного года, поясняет главный редактор издательства Елена Фаткулина. Ее издательство планирует выпустить к зиме 2022 года.

Драматичную иллюстрацию для обложки «Погрома» создал талантливый сибирский художник Илья Маломощенко (Wince). Он известен, прежде всего, своими стрит-арт работами — узнаваемые муралы Ильи украшают стены Томска, Екатеринбурга, Барнаула, Нижневартовска, Бийска, Новокузнецка, Тюмени. Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Приобрести книгу можно в редакции издательства по адресу: пер. Совпартшкольный, 3, 3 этаж, офис 305 в будние дни с 13.00 до 17.00. Стоимость: 699 рублей.

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