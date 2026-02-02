Томичей приглашают отметить Масленицу «по-профессорски»

2 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В феврале в томском музее «Профессорская квартира» пройдут мероприятия, приуроченные к Масленице. Томичей ждут лекция с угощениями, иммерсивная экскурсия и «Вечер старинного досуга», уточняют организаторы.

Так, в начале Масленицы, 16 и 17 февраля, в музее пройдёт специальное событие для дружеских и семейных компаний. В программе «Вечера старинного досуга» — обзорная экскурсия, приветственное угощение, игры начала XX века и исторически достоверный ритуал гаданий на картах 1914 года. Мероприятие доступно только по предзаказу.

На «Масленице по-профессорски» 21 февраля историк Дина Козлова расскажет о традициях, увеселениях и кулинарных особенностях Масляной недели в Томске. А еще гости мероприятия смогут попробовать аутентичное блинное угощение, приготовленное командой ресторана «Славянский Базаръ».

А на следующий день, 22 февраля, пройдет «Масленичная экскурсия с Прислугой» — иммерсивное событие, которое наглядно продемонстрирует процесс приготовления праздничных блюд дореволюционной кухаркой и горничной.

За подробными анонсами событий можно следить в группе «ВКонтакте». Расписание экскурсий доступно на сайте.

