18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают отметить Масленицу «по-профессорски»

Афиша Томска, Город, Культура в Томске, Отдых, Томские новости, интересные новости Томска масленицы праздники афиша мероприятия куда сходить масленица в Томске Томичей приглашают отметить Масленицу «по-профессорски»

В феврале в томском музее «Профессорская квартира» пройдут мероприятия, приуроченные к Масленице. Томичей ждут лекция с угощениями, иммерсивная экскурсия и «Вечер старинного досуга», уточняют организаторы.

Так, в начале Масленицы, 16 и 17 февраля, в музее пройдёт специальное событие для дружеских и семейных компаний. В программе «Вечера старинного досуга» — обзорная экскурсия, приветственное угощение, игры начала XX века и исторически достоверный ритуал гаданий на картах 1914 года. Мероприятие доступно только по предзаказу.

На «Масленице по-профессорски» 21 февраля историк Дина Козлова расскажет о традициях, увеселениях и кулинарных особенностях Масляной недели в Томске. А еще гости мероприятия смогут попробовать аутентичное блинное угощение, приготовленное командой ресторана «Славянский Базаръ».

А на следующий день, 22 февраля, пройдет «Масленичная экскурсия с Прислугой» — иммерсивное событие, которое наглядно продемонстрирует процесс приготовления праздничных блюд дореволюционной кухаркой и горничной.

За подробными анонсами событий можно следить в группе «ВКонтакте». Расписание экскурсий доступно на сайте.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томский ТЮЗ приглашает на спектакли театральной лаборатории о подростках

15 января 2026
Город

Два проекта: Как строили Императорский университет в Томске — 1 серия

28 января 2026
Томские новости

Новапорт ведет переговоры о возобновлении международных полетов из Томска

22 января 2026
Томские новости

В ближайшие дни томичей ждут морозы до -35° и ниже

13 января 2026
Томские новости

Тридцатиградусные морозы сохранятся в Томске до среды

26 января 2026
Томские новости

Жители более 600 домов в Томске остались без воды из-за аварии

21 января 2026
Томские новости

Томичи выбрали лучшую скульптуру «Хрустального Томска»

27 января 2026
Томские новости

Замерзшие газовые заправки стали причиной недостатка маршрутных автобусов на улицах Томска — мэр

19 января 2026
Город

Фото из 1980-х. Открытие Дворца пионеров и школьников в Томске

22 января 2026