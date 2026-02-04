Томичей приглашают на «свидание» с историческими личностями

4 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Музее истории Томска пройдет иммерсивный вечер «Кавалеры и дамы прошлого: свидание с истерией». Его участники смогут пообщаться с историческими персонажами в серии «слепых свиданий».

Как уточняют организаторы, на встрече томичи познакомятся с известными жителями Томска рубежа XIX–XX веков: каждый из них сумел достичь успеха и внести немалый вклад в обустройство столицы Томской губернии.

Всего организаторы подготовили пять свиданий с прошлым в залах музея. В конце мероприятия участникам обещают небольшой сюрприз.

— Особую пикантность вечеру придаст шуточный тест на совместимость: если бы участники мероприятия жили в одно время с персонажами, могли бы они составить «идеальную пару»? — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в субботу, 14 февраля, в Музее истории Томска на ул. Бакунина, 3. Стоимость билетов 600 рублей.

Начало в 17.00.

16+

