18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают на «свидание» с историческими личностями

Афиша Томска, Город, Культура в Томске, Томские новости, интересные новости Томска куда сходить планы на день святого валентина Томичей приглашают на «свидание» с историческими личностями

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Музее истории Томска пройдет иммерсивный вечер «Кавалеры и дамы прошлого: свидание с истерией». Его участники смогут пообщаться с историческими персонажами в серии «слепых свиданий».

Как уточняют организаторы, на встрече томичи познакомятся с известными жителями Томска рубежа XIX–XX веков: каждый из них сумел достичь успеха и внести немалый вклад в обустройство столицы Томской губернии.

Всего организаторы подготовили пять свиданий с прошлым в залах музея. В конце мероприятия участникам обещают небольшой сюрприз.

— Особую пикантность вечеру придаст шуточный тест на совместимость: если бы участники мероприятия жили в одно время с персонажами, могли бы они составить «идеальную пару»? — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в субботу, 14 февраля, в Музее истории Томска на ул. Бакунина, 3. Стоимость билетов 600 рублей.

Начало в 17.00.

16+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Город

Красноармейская, 77 — почему планы арендатора «дома за рубль» вызывают вопросы специалистов

16 января 2026
Город

Мозаики и витражи. Как выглядит томский Дворец пионеров изнутри?

15 января 2026
Томские новости

Автобус №5 изменит схему движения в Томске

21 января 2026
Томские новости

Крещенские купания в минус 30 в Томске — 2026

19 января 2026
Томские новости

Столетний корпус томской психиатрической больницы ремонтируют

19 января 2026
Томские новости

В Томске готовят купели для Крещенских купаний

14 января 2026
Томские новости

Томичей приглашают отметить Масленицу «по-профессорски»

2 февраля 2026
Томские новости

Время познакомиться с театром. В Томске впервые отметят День артиста экскурсиями и спектаклями

14 января 2026
Томские новости

Новапорт ведет переговоры о возобновлении международных полетов из Томска

22 января 2026