Перспективы, задачи и ожидания. «Томскнефть» проводит цикл профориентационных встреч для школьников

Знание и приверженность ценностям компаний-акционеров «ННК» и «Газпром нефти» должно начинаться еще со школьной скамьи, уверены в «Томскнефти». Именно поэтому добывающим предприятием организован цикл лекций для школьников Стрежевого, которые читают представители компании. Одна из таких прошла в учебном центре «Томскнефти».

Михаил Черевко
руководитель АО «Томскнефть» ВНК
— Мы очень ответственно относимся к формированию кадрового резерва. Важно, чтобы наши будущие сотрудники знали производственные подходы и корпоративные практики компаний «ННК» и «Газпром нефть» еще со школы. С одной стороны, это очень полезно для ребят в плане расширения их кругозора, а с другой, это позволит их по-настоящему заинтересовать, чтобы уже сейчас они для себя решили, что после обучения нужно обязательно начинать работу в «Томскнефти». Действующие работники добывающего предприятия регулярно читают интересные лекции и выступают с открытыми уроками для сегодняшних школьников. В свою очередь я сегодня представлял информацию про перспективы, которые есть перед предприятием, про уникальность «Томскнефти» и сказал, что мы ждём всех ребят к себе на работу.
Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В ходе лекции была представлена информация о масштабах производства, о задачах, стоящих перед предприятием, о применяемых «ННК» и «Газпромнефтью» уникальных технологиях, о том, как ответственно, максимально эффективно и бережно нужно относиться к имеющимся ресурсам. Такие встречи — возможность для школьников из первых уст услышать всё про отрасль и профессию нефтяника, к которой они уже сделали первый шаг.

Ольга Козятник слушает лекцию
Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

— Я считаю, это был очень важный, полезный урок, — отметил ученик ТН-класса Федор Гильденбрант. — Было интересно узнать чуть больше о предприятии, о технологиях, в целом, о целях компаний «ННК» и «Газпром нефть». Также мы услышали, какие конкретные шаги и алгоритмы помогут нам стать настоящими профессионалами.

Впрочем, говорили не только о нефтедобыче в Стрежевом, но и о перспективах профессии нефтяника, о важности семьи, о самодисциплины, позитивном мышлении и необходимости непрерывного обучения.

— Впечатления от мероприятия очень положительные. Мне кажется, любому человеку полезно послушать советы по развитию личной эффективности. Мы услышали от руководителя предприятия очень важные и ценные слова, и в очередной раз убедились в правильности своего выбора. После окончания университета я планирую работать в «Томскнефти», — отметила ученица ТН-класса Ольга Козятник.

Вопросы можно было задать и после встречи
Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В рамках проекта, который активно поддерживается компаниями-акционерами, в «Томскнефти» уже запланирована ещё одна подобная встреча — весной, в канун выпускных экзаменов.

«Томскнефть» — нефтедобывающее предприятие, осуществляющее добычу нефти и газа на территории Томской области и ХМАО. В настоящее время акционерами компании на паритетных началах являются АО «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) и ПАО «Газпром нефть».

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

