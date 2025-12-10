Проект технико-экономического обоснования третьего моста через Томь получил положительное заключение Госэкспертизы — мэр

Проект технико-экономического обоснования по строительству третьего моста через Томь в Томске получил положительного заключение Госэкспертизы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

— Томск активно развивается, прирастая новыми микрорайонами, в том числе на левом берегу Томи. Нагрузка на два имеющихся моста огромна и увеличивается год от года. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (с нынешнего года — «Инфраструктура для жизни») удалось капитально отремонтировать городской Коммунальный мост. Однако Томску как воздух необходим еще один, — подчеркнул мэр.

Он уточнил, что новый мост через реку Томь пройдет в районе Черемошников, также в проект заложены подъездные пути и эстакады, которые соединят транспортными потоками разные районы города. Сейчас документация проходит приемку в департаменте капстроительства. Затем администрация подготовит бюджетную заявку на финансирование из областного бюджета в рамках госпрограммы.

— Понятно, что сейчас ситуация с бюджетом непростая и в регионе, но надеемся на помощь из федерального бюджета. По крайней мере, с нашей стороны мы сделали все, чтобы максимально приблизить реализацию этого проекта, — уточнил мэр.

Напомним, о необходимости строительства третьего моста через реку Томь из-за активного развития левобережья губернатор Томской области Владимир Мазур заявлял в августе 2022 года на встрече с президентом РФ. Глава государства поручил правительству совместно с властями региона реализовать планы по строительству моста в 2023–2027 годах. Он также поручил определить источники финансирования. Власти региона оценивали строительство моста в 42 млрд рублей.

