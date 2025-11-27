18+
Пожилая женщина погибла при пожаре в томском поселке

Город, Происшествия, Томские новости, пожар сводка происшествий жесть Томска интересные новости Пожилая женщина погибла при пожаре в томском поселке

Накануне, 26 ноября, в селе Кисловка Томского района загорелся брусовой жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на ул. А. Винтера поступило в 16.23. В результате пожара обгорела и обрушилась обрешетка крыши дома и веранды, обгорели стены внутри и снаружи дома и веранды. Площадь возгорания составил 28,5 кв. метров.

Пожар удалось ликвидировать в 20.17. В результате погибла 65-летняя женщина.

Причина возгорания устанавливается.

