Пожилая женщина погибла при пожаре в томском поселке

27 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 26 ноября, в селе Кисловка Томского района загорелся брусовой жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на ул. А. Винтера поступило в 16.23. В результате пожара обгорела и обрушилась обрешетка крыши дома и веранды, обгорели стены внутри и снаружи дома и веранды. Площадь возгорания составил 28,5 кв. метров.

Пожар удалось ликвидировать в 20.17. В результате погибла 65-летняя женщина.

Причина возгорания устанавливается.

