Новосибирскавтодор займется капремонтом томского аэропорта «Богашево» за 960 млн рублей

27 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», подведомственное Росавиации, заключило контракт с АО «Новосибирскавтодор» на капитальный ремонт аэродрома в томском аэропорту «Богашево», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

«Новосибирскавтодор» стал победителем открытого конкурса, предложив выполнить работы за 957,9 млн рублей при начальной (максимальной) цене контракта в 1,08 млрд рублей. В конкурсе принимала участие еще одна компания, которая предлагала осуществить ремонт за 1,01 млрд рублей, ее название не раскрывается.

Согласно документации, все работы должны быть выполнены в течение 393 дней с даты заключения контракта. Подрядчику предстоит капитально отремонтировать соединительную рулежную дорожку, перрон, а также светосигнальное оборудование.

Как сообщалось, проектную документацию капремонта аэродрома «Богашево» подготовил подведомственный Росавиации институт «Аэропроект». Работы запланированы на 2025–2026 годы. Их финансирование должно производиться из средств целевого фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта, который наполняется за счет надбавки к сборам за аэронавигационное обслуживание.

За счет средств этого фонда до 2030 года планируется отремонтировать 55 аэродромов.

Томский аэропорт «Богашево» по итогам 2024 года обслужил 653,05 тыс. пассажиров, что на 8,9% больше, чем в 2023 году. На 2025 год аэропорт прогнозирует снижение пассажиропотока на 3,8%. К 2030 году аэропорт планирует нарастить пассажиропоток до 1 млн человек.

Аэропортом управляет ООО «Аэропорт «Томск», совладельцами которого являются холдинг «Новапорт» (74,9%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). В настоящее время аэропорт сотрудничает с семью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 14 внутрироссийским и трем международным направлениям.

АО «Новосибирскавтодор» специализируется на строительстве автомобильных дорог, автомагистралей, занимается модернизацией аэродромной инфраструктуры, промышленным и гражданским строительством. Компания имеет 15 филиалов, расположенных в Сибирском и Уральском федеральных округах.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».