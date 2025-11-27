Томская область с 1 января увеличит транспортный налог

27 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Депутаты Законодательной думы Томской области утвердили поправки в закон «О транспортном налоге», предполагающие рост ставок с 1 января 2026 года, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

В частности, ставки будут увеличены для автомобилей:

мощностью до 100 л. с. — в 1,8 раза, до 14 рублей за 1 л. с.;

мощностью от 100 л. с. до 150 л. с. — в 1,8 раза, до 25 рублей за 1 л. с.;

мощностью от 150 л. с. до 200 л. с. — в 1,4 раза, до 40 рублей за 1 л. с.;

мощностью от 200 до 250 л. с. — в 1,6 раза, до 75 рублей за 1 л. с.;

мощностью свыше 250 л. с. — на 36%, до 150 рублей за 1 л. с.

Изменения коснутся автомобилей, выпущенных за последние 15 лет.

Кроме того, ставки будут увеличены для мотоциклов:

мощностью от 20 л. с. до 35 л. с. — на 25%, до 10 рублей за 1 л. с.;

мощностью свыше 35 л. с. — вдвое, до 30 рублей за 1 л. с.

Налоговые ставки в Томской области последний раз повышались в 2019 году.

Как ожидается, поправки в закон в 2026 году принесут в бюджет дополнительные доходы в размере 35 млн рублей, в 2027–2028 годах — 340 млн рублей в год.

Кроме того, поправки в закон предполагают введение новых льгот: от уплаты транспортного налога освобождены многодетные родители (касаемо одного автомобиля при условии, что мощность его двигателя не превышает 250 л. с.); инвалиды I и II группы, а также родители (усыновители, опекуны, попечители), на иждивении которого находится ребенок-инвалид — в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя не более 150 л. с. По предварительной оценке, объем новых мер поддержки может составить порядка 60 млн рублей в год.

