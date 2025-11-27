18+
Томская область с 1 января увеличит транспортный налог

Томская область с 1 января увеличит транспортный налог

Депутаты Законодательной думы Томской области утвердили поправки в закон «О транспортном налоге», предполагающие рост ставок с 1 января 2026 года, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

В частности, ставки будут увеличены для автомобилей:

Изменения коснутся автомобилей, выпущенных за последние 15 лет.

Кроме того, ставки будут увеличены для мотоциклов:

Налоговые ставки в Томской области последний раз повышались в 2019 году.

Как ожидается, поправки в закон в 2026 году принесут в бюджет дополнительные доходы в размере 35 млн рублей, в 2027–2028 годах — 340 млн рублей в год.

Кроме того, поправки в закон предполагают введение новых льгот: от уплаты транспортного налога освобождены многодетные родители (касаемо одного автомобиля при условии, что мощность его двигателя не превышает 250 л. с.); инвалиды I и II группы, а также родители (усыновители, опекуны, попечители), на иждивении которого находится ребенок-инвалид — в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя не более 150 л. с. По предварительной оценке, объем новых мер поддержки может составить порядка 60 млн рублей в год.

