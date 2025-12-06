В томском «Азиатском дворике» запускают шеф-тейблы

6 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Ресторан «Азиатский дворик», расположенный на фудкорте «Изумрудного города», в декабре проведет редкие по формату мероприятия — шеф-тейблы.

Встречи будет две — 10 и 17 декабря, на каждой свое меню.

Гости расположатся на кухне за специальной столом и смогут понаблюдать, как шеф-повар Вадим Прусаков лично готовит для них эксклюзивные блюда. За напитки отвечает сомелье Стас Трофимов, организует шеф-тейблы владелица «Азиатского дворика» Татьяна Степанова.

Отработка блюд для шеф-тейбла Фото: Савелий Петрушев

Цель шеф-тейбла — познакомить людей с новыми, интересными задумками шефа. На таких встречах не только пробуют блюда, но и обсуждают их:

— Формат предполагает общение шефа с гостями, — поясняет Татьяна Степанова. — Некоторые блюда можно назвать экспериментальными, когда делаешь новое, хочется понять, что людей удивило, что понравилось, что вызвало смущение, что им хочется видеть в меню. Бывают продукты, которые любопытны, но часто есть их не захочешь. Шеф-тейбл построен так, что шеф дает попробовать блюда, а потом рассказывает, как они родились и почему получились именно такими. Это впечатляет. Это можно сравнить с тем, как сначала смотришь артхаус кино, а потом читаешь, что режиссер хотел тебе сказать, и поражаешься.

Меню шеф-тейблов зависит от индивидуального подхода шефа, может меняться в зависимости от наличия продуктов и поэтому редко бывает фиксированным. Среди того, что точно предложат гостям в «Азиатском дворике» на одном из шеф-тейблов, можно назвать такие неординарные вещи, как фальшивый суп из акульего плавника, ослиный бургер из говядины/конины (Вадим Прусаков несколько лет прожил в Китае, где ослятина очень востребованное мясо).

Шеф-повар Вадим Прусаков Фото: Савелий Петрушев

— Хотелось бы приготовить на шеф-тейблах не чисто китайские вещи, а передать в блюдах свои ассоциации, связанные с этой кухней, — рассказывает Вадим Прусаков. — Я люблю делать шеф-тейбл, этот формат дает мне возможность подумать, что я хочу сказать миру с помощью еды. Всегда придумываю новые варианты, обязательно переосмысляю продукты. Сейчас тоже размышляю в этом направлении.

Шеф-тейблы «Азиатский дворик» организует в коллаборации с «Сидрерией» на Беленца. Сидр станет и напитком, сопровождающим блюда, и войдет в состав некоторых из них. Оценить все вкусовые нюансы и ароматику поможет сомелье Стас Трофимов.

События в формате шеф-тейбла в ресторанах проходят редко, повторов декабрьских встреч не планируется. Но часть блюд войдет в новое меню «Азиатского дворика». Причем окончательный выбор сделают, прислушавшись к мнению гостей шеф-тейблов. Те блюда, что получат больше всего хороших отзывов, станут первыми кандидатами на попадание в меню.

Одна из блюд программы шеф-тейблов Фото: Савелий Петрушев

— Плюсы шеф-тейблов — в возможности первым попробовать новое блюдо, а также повлиять на его судьбу, — считает Татьяна Степанова. — Для гурманов, людей с хорошим вкусом, это, по-моему, отдельная радость.

Новое меню в «Азиатском дворике» рассчитывают запустить примерно к 20-му декабря.

Для участия в шеф-тейбле важно записаться! Во-первых, часть блюд требуют уникальных компонентов, которые нужно подготовить заранее. А во-вторых, вместимость зала всего 30 человек, а гурманов в Томске явно больше🙂

Запись можно сделать как в самом ресторане, так и дистанционно по телефону: 22-42-82 или в телеграм-канале «Азиатского дворика».

Стоимость участия (7 разных блюд и напитки к ним): 3500 рублей.

