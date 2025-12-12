18+
18+
РЕКЛАМА

По ночам в центре Томска будут перекрывать одну полосу пр. Ленина

Город, Дороги, Томские новости, ограничение схема свет иллюминация интересные новости Томска По ночам в центре Томска будут перекрывать одну полосу пр. Ленина

С сегодняшнего дня до 26 декабря в Томске будут перекрывать для движения одну полосу пр. Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 00.00 до 4.00. В этом время специалисты будут монтировать новогоднюю подсветку главного корпуса ТУСУРа на пр. Ленина, 40.

Движение транспорта на участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками дорожного движения.

Томичей просят учитывать информацию об ограничении и заранее выбирать маршруты для движения.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Город

Усадьба на горе. Как в Томске спасают «дом за рубль» в переулке Соляном

8 декабря 2025
Томские новости

В Томске вырос спрос на «Комплексное видеонаблюдение» от «Ростелекома»

5 декабря 2025
Томские новости

В бюджете Томска на 2026 год не предусмотрены допсредства на ремонт деревянных домов

8 декабря 2025
Томские новости

В Томске появится новый корпус НИИ кардиологии

24 ноября 2025
Томские новости

В Томске стартовала благотворительная акция «Стань волшебником!»

12 декабря 2025
Томские новости

В Томске законсервировали ценный деревянный дом

10 декабря 2025
Люди

Никита Колпаков. Когда студенту-айтишнику устраиваться на работу и к чему готовиться

2 декабря 2025
Томские новости

«Кабинет графики» с работами художников Сибири, Урала и Дальнего Востока откроется в Томске

21 ноября 2025
Томские новости

«Кибербез-ликбез»: «Ростелеком» провел лекцию по цифровой грамотности для томских школьников и студентов

2 декабря 2025