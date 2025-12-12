По ночам в центре Томска будут перекрывать одну полосу пр. Ленина

12 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

С сегодняшнего дня до 26 декабря в Томске будут перекрывать для движения одну полосу пр. Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 00.00 до 4.00. В этом время специалисты будут монтировать новогоднюю подсветку главного корпуса ТУСУРа на пр. Ленина, 40.

Движение транспорта на участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками дорожного движения.

Томичей просят учитывать информацию об ограничении и заранее выбирать маршруты для движения.

