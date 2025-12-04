18+
В Томске возобновили движение по всем полосам Северного моста через Томь

В Томске восстановлено движение по всем четырем полосам ремонтируемого Северного моста через Томь, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уточняется, что сейчас специалисты завершают устройство локальных очистных сооружений под пролетами. Также они занимаются ремонтом конусов моста.

Подрядчик привел в нормативное состояние мостовое полотно, устроил двуслойное асфальтобетонное покрытие, в том числе на подходах, заменил деформационные швы, обустроил водоотвод. На мосту установили перильное и барьерное ограждения, дорожные знаки, обустроили освещение и нанесли разметку.

Ремонт сооружения стартовал в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Завершить все работы на объекте планируется до конца года.

