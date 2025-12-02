Томский бодибилдер победил на международных соревнованиях

Томский спортсмен Владимир Мациевский успешно выступил на Чемпионате мира по бодибилдингу в Саудовской Аравии.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, турнир проходил в городе Эль-Хубар и собрал 40 российских спортсменов.

Томич победил в дисциплине «классический бодибилдинг до 180 см». Владимир с большим отрывом опередил соперников из Китая и Египта, занявших второе и третье места соответственно.

Всего спортсмены сборной России завоевали 16 медалей — 10 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую.

