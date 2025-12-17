18+
18+
РЕКЛАМА

Суд рассмотрит иск о взыскании в доход РФ доли совладельца головной компании ГК «КДВ»

Город, Судебные дела, Томские новости, интересные новости Томска суд Штенгелов томский бизнес Суд рассмотрит иск о взыскании в доход РФ доли совладельца головной компании ГК «КДВ»

Тверской районный суд города Москвы рассмотрит иск о запрете деятельности Игоря Семенова, которому принадлежат акции АО «Кондитерус Ком» (головная компания ГК «КДВ»).

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные суда, иск поступил 17 декабря. Истец, которого суд не называет, просит «запретить деятельность Семенова Игоря Александровича, входящего в состав объединения АО «Кондитерус Ком», и обратить в доход Российской Федерации принадлежащие ответчику именные акции АО «Кондитерус Ком».

Суд рассмотрит иск о запрете деятельности на территории России лица, входящего в экстремистское объединение.

Структура акционеров «Кондитерус Ком» не раскрывается. Размер доли Семенова в компании пресс-служба в сообщении не уточняет.

Как сообщалось, 1 октября Тверской суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова и взыскал в доход РФ принадлежавший Денису холдинг «КДВ Групп» — одну из крупнейших в России непубличных компаний пищевой отрасли. Генпрокуратура оценивала капитализацию «КДВ» в 497 млрд рублей, ежегодный доход — в 756 млрд рублей, а валовую прибыль — в 139 млрд рублей.

«КДВ Групп» занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов под брендом «Ярче!» в Сибири, центральной части РФ (в том числе в Москве).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Город

Анатомия Томска. Конь на гербе

27 ноября 2025
Томские новости

Томский «Дом за рубль» на Ленина 138 станет резиденцией Деда Мороза

20 ноября 2025
Томские новости

Летевший в Томск из Москвы самолет «Аэрофлота» ушел на запасной аэродром в Новосибирск

28 ноября 2025
Томские новости

Вы в игре: «Ростелеком» расскажет о перспективах развития индустрии видеоигр в России

8 декабря 2025
Томские новости

В субботу в томском Горсаду открывается зимний парк

11 декабря 2025
Работа

Квота есть? Как работает рынок труда для людей с инвалидностью

9 декабря 2025
Путешествия

Пельмени, белухи и сибирские специалитеты: как влюбиться в Новосибирск за четыре дня

18 ноября 2025
Томские новости

Белое озеро: когда закончится благоустройство одного из крупнейших парков Томска?

25 ноября 2025
Томские новости

Томичей приглашают послушать босса-нову в авторском исполнении Романа Ланкина

11 декабря 2025