Суд рассмотрит иск о взыскании в доход РФ доли совладельца головной компании ГК «КДВ»

Тверской районный суд города Москвы рассмотрит иск о запрете деятельности Игоря Семенова, которому принадлежат акции АО «Кондитерус Ком» (головная компания ГК «КДВ»).

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные суда, иск поступил 17 декабря. Истец, которого суд не называет, просит «запретить деятельность Семенова Игоря Александровича, входящего в состав объединения АО «Кондитерус Ком», и обратить в доход Российской Федерации принадлежащие ответчику именные акции АО «Кондитерус Ком».

Суд рассмотрит иск о запрете деятельности на территории России лица, входящего в экстремистское объединение.

Структура акционеров «Кондитерус Ком» не раскрывается. Размер доли Семенова в компании пресс-служба в сообщении не уточняет.

Как сообщалось, 1 октября Тверской суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова и взыскал в доход РФ принадлежавший Денису холдинг «КДВ Групп» — одну из крупнейших в России непубличных компаний пищевой отрасли. Генпрокуратура оценивала капитализацию «КДВ» в 497 млрд рублей, ежегодный доход — в 756 млрд рублей, а валовую прибыль — в 139 млрд рублей.

«КДВ Групп» занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов под брендом «Ярче!» в Сибири, центральной части РФ (в том числе в Москве).

