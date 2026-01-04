«Дом за рубль» как объект исследования. История 2025 года, которая больше всего запомнилась

4 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Эта история запала нам в самое сердце, ведь в ней сочетается все, что мы любим — история, томские деревянные здания, увлеченные люди, раскрытые тайны и готовность делать наш город лучше.

Речь о восстановлении «дома за рубль» в переулке Соляном, 2, за который взялся летом 2025 года заведующий кафедрой оснований, фундаментов и испытания сооружений ТГАСУ Сергей Ющубе. Он не только интересуется историей строительства здания, но и исследует используемые при этом конструкторские решения и технологии.

О том, как идет восстановление «дома за рубль», что удалось обнаружить при его разборе и чем дореволюционная архитектура отличается от современных зданий, рассказывали в наших материалах.

О прошлом и настоящем: Усадьба на горе. Как в Томске спасают «дом за рубль» в переулке Соляном

Разгаданные тайны: Зачем в комнату четыре двери? Изучаем «дом за рубль» в переулке Соляном

Конструкторские технологии: Как строили до революции? Рассказываем на примере «дома за рубль» в переулке Соляном

