Первый вице-губернатор Томской области Дунаев покидает свой пост

Первый заместитель губернатора Томской области Андрей Дунаев увольняется, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

«Дунаев покидает свой пост по собственному желанию. Сегодня, 30 декабря, его последний рабочий день в качестве первого заместителя губернатора», — говорится в сообщении.

Дунаев занял кресло первого вице-губернатора Томской области в 2023 году. До этого он в 2011–2013 годах руководил партией «Правое дело», в 2014–2018 годах возглавлял Истринский район Подмосковья. В Томской области Дунаев курировал вопросы внутренней и информационной политики, взаимодействие с общественными и политическими структурами.

