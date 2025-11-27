«Кабинет графики». Работы каких художников будут представлены на выставке?
Сибирский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 11 декабря представит выставку печатной графики художников Сибири, Урала и Дальнего Востока «Кабинет графики».
Экспозиция задумана как знакомство с многообразием техник печатной графики, в которых работают современные художники. В нее вошли произведения последнего десятилетия, сгруппированные по техникам исполнения. На выставке вы увидите, как художники, используя техники офорта, ксилографии, гравюры на пластике, обращаются не только к фабричной, но и к авторской литой бумаге, ткани, сочетают несколько печатных техник, расширяя границы печатной графики. Экспозиция рассказывает о педантичном отношении офортистов и литографов к творческому процессу и вместе с тем показывает, насколько открыто это искусство к экспериментам.
На выставке представлены печатные формы, инструменты и материалы, раскрывающие процесс создания графических произведений и демонстрирующие ценность печатной графики.
Специально к проекту искусствоведы Лукия Мурина и Софья Шипицына подготовили материал, чтобы познакомить вас с художниками-участниками «Кабинета графики».
Художница использует в качестве основных техник различные виды печатной и уникальной графики. В художественной практике обращается к теме индустриального пейзажа, наблюдает за феноменом города и его темпоральными границами, исследует образ человека будущего. Представленные в экспозиции графические листы — визуальные размышления Марии об архитектурных памятниках Челябинска.
Основу произведений Дарьи Бралковой составляют личные истории, в образах которых считываются вопросы и проблемы современного общества. Чувство дома, эмоциональный интеллект, психоактивизм — часть тем, находящихся во внимании художницы.
Дарья не ограничивается классическими техниками, в ее творчестве встречаются работы из пластика, текстиля и других экспериментальных материалов.
На выставке будет показана графическая серия, напечатанная на авторской бумаге «Обниму мои печали»: «Серия о тех, кого боятся, кого обычно не любят. Например, смерть с косой, летучая мышь, сухое старое дерево. Моя героиня обнимает каждого из них, без страха и сомнений. С принятием их такими какие они есть. На одной работе она обнимает саму себя — это самый важный человек в вашей жизни, кого нужно обнимать во что бы то ни стало. Однажды я встретила подходящую фразу „любите нелюбимых“. Думаю, она точно отражает мой замысел».
Творчество для Марии — это не только географическая точка, но и источник духовного кода, формирующий её художественное видение. В основе её метода лежит погружение в сибирскую идентичность через родовую память и фольклор. Художница выбирает материал, руководствуясь внутренней необходимостью замысла, позволяя материалу стать соавтором и проводником новых смыслов.
Представленная на выставке гравюра «Руки бабушки» обращена к воспоминанию: «Разбирая коробку мелочей (пуговки, спицы, клубочки...) я нашла маленький узелок тряпочек, перетянутый кромкой — распоротое платье из плотного шелка с двухсторонним узором. Видимо бабушка хотела его перелицевать (раньше такое делали). Я не помнила бабушку в этом платье. Разложила ткань думая, что можно сделать… и вдруг меня накрыло! Я увидела руки бабушки на коленях, покрытых этим узором. Мои руки — бабушкины руки. Младенческие воспоминания. Из ткани сшила платье дочери».
Евгения Гурьянова работает в традиционных формах — живописи и графике. Основные мотивы — сложные природные состояния и снег. В пейзаже, как правило, нет людей, но всегда есть ощущение их присутствия, которое Евгения передает через бытовые постройки, утварь и другие предметы, созданные человеком.
Произведения, показанные в рамках выставочного проекта «Кабинет графики» — цветные литографии, центральное место в которых занимают растения ботсада сада Томского государственного университета. Это «Мир животных и растений. Снега, ветра и щепотка тропического лета. Поиск красоты в обыденных местах».
В своем творчестве художница Марина Демидова отдает предпочтение природным и городским пейзажам. Работает в основном в технике цветной ксилографии — одной из разновидностей гравюры по дереву, где для каждого цвета гравируется отдельная печатная форма. Обычно количество форм составляет четыре-пять, но в отдельных случаях может доходить до девяти.
«Серия „Источник света“ исследует феномен света в пространстве ночного города — как естественного, так и искусственного. В темноте ночи свет становится главным героем: он формирует атмосферу, меняет восприятие архитектуры и создает эмоциональное напряжение. Серия состоит из двух циклов, объединенных общей темой. Каждый цикл включает по несколько листов, создающих визуальный и смысловой диалог между естественным и искусственным источниками света», — поделилась Марина.
На выставке в Кабинете Пушкинского зритель сможет познакомиться с графическими листами, фиксирующими городское пространство в искусственном освещении, и одной из печатных форм.
Сергей Жгилев — художник-график, для произведений которого характерны экспрессивность манеры и приверженность традиционным графическим материалам. Создавая монохромные композиции, Сергей фокусируется на экспериментах с тональностью и пластикой, степенью фигуративности и абстрактности образов художественного повествования.
В экспозиции творчество Сергея будет представлено двумя офортами — «Маска глупца» и «Парящие сани».
Мультидисциплинарная художница, работающая с такими художественными формами, как книга художника, фотография, графика, инсталляция и видео-перформанс.
Основной темой своего искусства считает человека, «его само нахождение и самоутверждение во времени, в социуме, в заданных условиях. Его диалог с окружающим пространством. Внутреннее состояние, предпосылки формирования паттернов поведения, память». В том числе она обращается к темам ирреального и бессознательного переживания действительности.
В выставочном проекте будут показаны офорты и литографии на алюминии Зоси Леутиной.
Художница работает в технике печатной графики, однако если идея требует выхода из плоскости листа в объем, обращается к ассамбляжу и керамике. Визуальный язык Екатерины состоит из отчетливых простых форм, уложенных в минималистичные композиции, раскрывающие будничные сюжеты с легким флером девичьих грез. Отправные точки к созданию произведений, выделяемые художницей — радость, тревога, ностальгия.
Произведения Екатерины на выставке — гравюры на пластике в характерных для ее работ синих оттенках.
Произведения участников выставки можно будет приобрести на «Ярмарке книги и графики» в Сибирском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Мероприятие пройдет с 12 по 14 декабря по адресу: площадь Ленина, 8.
В рамках ярмарки независимое издательство «Макушин Медиа» познакомит посетителей с серией краеведческих книг и путеводителями. А также представит графические произведения художников из Ангарска, Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Северска, Томска и Челябинска. Всего будет доступно более 140 произведений современного искусства.
Ярмарка станет знаковым событием для ценителей книг и искусства, а также для всех, кто интересуется современной культурой или находится в поиске оригинального подарка.
Пушкинский музей представит научные издания, каталоги знаковых выставок, путеводители, детскую литературу, а также музейный мерч. Всего более 40 наименований книг.
График работы ярмарки:
- 12 декабря (пт): с 16:00 до 19:00,
- 13-14 декабря (сб–вс): с 12:00 до 19:00.
Вход свободный.
В материале использованы фотографии: Лизы Белецкой, Эркина Сулайманова и из архивов художников.
