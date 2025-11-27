«Кабинет графики». Работы каких художников будут представлены на выставке?

27 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Птицы ли стрелиции, Евгения Гурьянова

Лукия Мурина Художница, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

Софья Шипицына Искусствовед

Сибирский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 11 декабря представит выставку печатной графики художников Сибири, Урала и Дальнего Востока «Кабинет графики».

Экспозиция задумана как знакомство с многообразием техник печатной графики, в которых работают современные художники. В нее вошли произведения последнего десятилетия, сгруппированные по техникам исполнения. На выставке вы увидите, как художники, используя техники офорта, ксилографии, гравюры на пластике, обращаются не только к фабричной, но и к авторской литой бумаге, ткани, сочетают несколько печатных техник, расширяя границы печатной графики. Экспозиция рассказывает о педантичном отношении офортистов и литографов к творческому процессу и вместе с тем показывает, насколько открыто это искусство к экспериментам.

На выставке представлены печатные формы, инструменты и материалы, раскрывающие процесс создания графических произведений и демонстрирующие ценность печатной графики.

Специально к проекту искусствоведы Лукия Мурина и Софья Шипицына подготовили материал, чтобы познакомить вас с художниками-участниками «Кабинета графики».

Мария

Акимова Челябинск Художница использует в качестве основных техник различные виды печатной и уникальной графики. В художественной практике обращается к теме индустриального пейзажа, наблюдает за феноменом города и его темпоральными границами, исследует образ человека будущего. Представленные в экспозиции графические листы — визуальные размышления Марии об архитектурных памятниках Челябинска.

Бумажный Челябинск. 2025 Фото: Мария Акимова

Дарья

Бралкова Красноярск Основу произведений Дарьи Бралковой составляют личные истории, в образах которых считываются вопросы и проблемы современного общества. Чувство дома, эмоциональный интеллект, психоактивизм — часть тем, находящихся во внимании художницы. Дарья не ограничивается классическими техниками, в ее творчестве встречаются работы из пластика, текстиля и других экспериментальных материалов.

«Обниму мои печали». 2025 Фото: Дарья Бралкова

На выставке будет показана графическая серия, напечатанная на авторской бумаге «Обниму мои печали»: «Серия о тех, кого боятся, кого обычно не любят. Например, смерть с косой, летучая мышь, сухое старое дерево. Моя героиня обнимает каждого из них, без страха и сомнений. С принятием их такими какие они есть. На одной работе она обнимает саму себя — это самый важный человек в вашей жизни, кого нужно обнимать во что бы то ни стало. Однажды я встретила подходящую фразу „любите нелюбимых“. Думаю, она точно отражает мой замысел».

Мария

Гнучевская Новосибирск Творчество для Марии — это не только географическая точка, но и источник духовного кода, формирующий её художественное видение. В основе её метода лежит погружение в сибирскую идентичность через родовую память и фольклор. Художница выбирает материал, руководствуясь внутренней необходимостью замысла, позволяя материалу стать соавтором и проводником новых смыслов.

Руки бабушки. 2021 Фото: Мария Гнучевская

Представленная на выставке гравюра «Руки бабушки» обращена к воспоминанию: «Разбирая коробку мелочей (пуговки, спицы, клубочки...) я нашла маленький узелок тряпочек, перетянутый кромкой — распоротое платье из плотного шелка с двухсторонним узором. Видимо бабушка хотела его перелицевать (раньше такое делали). Я не помнила бабушку в этом платье. Разложила ткань думая, что можно сделать… и вдруг меня накрыло! Я увидела руки бабушки на коленях, покрытых этим узором. Мои руки — бабушкины руки. Младенческие воспоминания. Из ткани сшила платье дочери».

Евгения

Гурьянова Женя Гурьянова Евгения Гурьянова работает в традиционных формах — живописи и графике. Основные мотивы — сложные природные состояния и снег. В пейзаже, как правило, нет людей, но всегда есть ощущение их присутствия, которое Евгения передает через бытовые постройки, утварь и другие предметы, созданные человеком.

Сибирский ботанический сад ТГУ. 2025 Фото: Евгения Гурьянова

Произведения, показанные в рамках выставочного проекта «Кабинет графики» — цветные литографии, центральное место в которых занимают растения ботсада сада Томского государственного университета. Это «Мир животных и растений. Снега, ветра и щепотка тропического лета. Поиск красоты в обыденных местах».

Марина

Демидова Барнаул В своем творчестве художница Марина Демидова отдает предпочтение природным и городским пейзажам. Работает в основном в технике цветной ксилографии — одной из разновидностей гравюры по дереву, где для каждого цвета гравируется отдельная печатная форма. Обычно количество форм составляет четыре-пять, но в отдельных случаях может доходить до девяти.

Из серии «Источник света». 2024–2025 Фото: Марина Демидова

«Серия „Источник света“ исследует феномен света в пространстве ночного города — как естественного, так и искусственного. В темноте ночи свет становится главным героем: он формирует атмосферу, меняет восприятие архитектуры и создает эмоциональное напряжение. Серия состоит из двух циклов, объединенных общей темой. Каждый цикл включает по несколько листов, создающих визуальный и смысловой диалог между естественным и искусственным источниками света», — поделилась Марина.

На выставке в Кабинете Пушкинского зритель сможет познакомиться с графическими листами, фиксирующими городское пространство в искусственном освещении, и одной из печатных форм.

Сергей

Жгилев Иркутск Сергей Жгилев — художник-график, для произведений которого характерны экспрессивность манеры и приверженность традиционным графическим материалам. Создавая монохромные композиции, Сергей фокусируется на экспериментах с тональностью и пластикой, степенью фигуративности и абстрактности образов художественного повествования. В экспозиции творчество Сергея будет представлено двумя офортами — «Маска глупца» и «Парящие сани».

Маска глупца. 2021 Фото: Сергей Жгилев

Зося

Леутина Новосибирск/Санкт-Петербург Мультидисциплинарная художница, работающая с такими художественными формами, как книга художника, фотография, графика, инсталляция и видео-перформанс.

Темнота. 2024 Фото: Зося Леутина

Основной темой своего искусства считает человека, «его само нахождение и самоутверждение во времени, в социуме, в заданных условиях. Его диалог с окружающим пространством. Внутреннее состояние, предпосылки формирования паттернов поведения, память». В том числе она обращается к темам ирреального и бессознательного переживания действительности.

В выставочном проекте будут показаны офорты и литографии на алюминии Зоси Леутиной.

Екатерина

Петроченко Северск/Томск Художница работает в технике печатной графики, однако если идея требует выхода из плоскости листа в объем, обращается к ассамбляжу и керамике. Визуальный язык Екатерины состоит из отчетливых простых форм, уложенных в минималистичные композиции, раскрывающие будничные сюжеты с легким флером девичьих грез. Отправные точки к созданию произведений, выделяемые художницей — радость, тревога, ностальгия. Произведения Екатерины на выставке — гравюры на пластике в характерных для ее работ синих оттенках.

Запуталась. 2025 Фото: Екатерина Петроченко

Произведения участников выставки можно будет приобрести на «Ярмарке книги и графики» в Сибирском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Мероприятие пройдет с 12 по 14 декабря по адресу: площадь Ленина, 8.

В рамках ярмарки независимое издательство «Макушин Медиа» познакомит посетителей с серией краеведческих книг и путеводителями. А также представит графические произведения художников из Ангарска, Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Северска, Томска и Челябинска. Всего будет доступно более 140 произведений современного искусства.

Ярмарка станет знаковым событием для ценителей книг и искусства, а также для всех, кто интересуется современной культурой или находится в поиске оригинального подарка.

Пушкинский музей представит научные издания, каталоги знаковых выставок, путеводители, детскую литературу, а также музейный мерч. Всего более 40 наименований книг.

График работы ярмарки:

12 декабря (пт): с 16:00 до 19:00,

13-14 декабря (сб–вс): с 12:00 до 19:00.

Вход свободный.

В материале использованы фотографии: Лизы Белецкой, Эркина Сулайманова и из архивов художников.

