Томичи могут выдвинуть проекты на премию «Серебряный скотч — 2025»

Город, Конкурсы и акции, Томские новости, интересные новости Скотч премии выборы голосование лучшие проекты в Томске Томичи могут выдвинуть проекты на премию «Серебряный скотч — 2025»

Томичи вновь могут предложить городские проекты и события для участия в ежегодной премии «Серебряный скотч» от онлайн-издания «Постер».

Как уточняют организаторы, всего в конкурсе заявлены 15 номинаций. Они сгруппированы по трем тематикам: «События», «Гастро», «Люди и проекты». Редакция оставила классические номинации и добавила несколько новых: «Креатив года» и «Модный бренд года».

Выдвижение номинантов продлится до 4 декабря. Предложить своих фаворитов в 15 номинациях можно на сайте издания. А через неделю будет сформирован шорт-лист, и на сайте журнала начнётся голосование.

Победителей объявят на всех площадках «Постера». Организаторы уточняют, что в этом году подведение итогов будет проходить в онлайн-формате.

Премия «Серебряный скотч» проходит с 2019 года. Её цель — сохранить год в истории Томска и подвести итоги. Редакция и томичи фиксируют важные события — «Как мы жили, что любили и куда ходили?». ​​Номинантов и победителей выбирают горожане. В прошлом году премия собрала 170 участников, за которых томичи отдали более 70 тысяч голосов.

