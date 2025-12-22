Время чудес наступает: «Ростелеком» исполнил мечты детей из Бакчарского детского дома

22 декабря 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» организовал предновогодний праздник для воспитанников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бакчарского района». В рамках ежегодной акции «Стань Дедом Морозом» сотрудники компании подготовили для ребят веселые игры, конкурсы и подарки, которые загадывали ребятишки.

Кроме индивидуальных подарков детям, волонтеры вручили администрации центра настольную игру «БезОпасный интернет», которая разработана «Ростелекомом» и журналом «Радуга» из Республики Коми. Игра в увлекательной форме помогает подрастающему поколению освоить правила кибербезопасности, отвечая на вопросы, решая задачи и разгадывая ребусы.

На празднике не только волонтеры «Ростелекома» поздравили воспитанников, но и дети приготовили ответный сюрприз — концерт. Они выступали с различными номерами: танцевали, пели, рассказывали стихи.

— Для «Ростелекома» эта волонтерская акция особенная. Раньше в офисах компании стояли елки желаний с письмами детей. Позже проект трансформировался и перешел в цифровую среду — на корпоративный портал, где заранее публикуется список ребят и их новогодние мечты. Здесь сотрудники могут выбрать, кому и что они хотят подарить, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

В этом году акция «Стань Дедом Морозом» объединила сотрудников «Ростелекома» из 41 города России, подарив сотням детей из детских домов частичку праздника и веру в чудеса.

