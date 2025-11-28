Детский сад поселка Светлый получил пропуск в микромир

28 ноября 2025

Детский сад поселка Светлый уже почти восемь лет участвует в экопрограмме «Сибагро» «Переходим на зеленое».

За это время в учреждении появились теплицы, гидропоника, растения, животные, а с осени — еще и новые микроскопы. С их помощью светленские малыши знакомятся с микромиром и работают над собственными небольшими проектами.

О том, как это происходит, рассказываем в нашем материале.

В микромир!

Исследователи знакомятся с задачей Фото: Савелий Петрушев

С недавних пор обширную образовательную программу детского сада в Светлом дополнили занятия с новыми микроскопами. Ребята в группах по 10-12 человек изучают самые разные объекты при большом увеличении. В процессе их ждут четыре станции. Каждая посвящена уникальным фактурам: крыльям насекомых, растениям, бумаге или различным кристаллам.

Микроскопы идеально подходят для детей: они очень быстро осваивают навыки использования устройства. Фото: Савелий Петрушев

— Наш проект постоянно пополняется современным цифровым оборудованием, которое позволяет детям осваивать новые технологии. Дважды в неделю проходят занятия. Новые микроскопы дарят детям больше возможностей. Во-первых, у этих устройств больше увеличение и благодаря экрану сразу появляется обратная связь — увидел или не увидел ребенок что-то, — отметила заведующая МАДОУ ЦРР детский сад №3 Ольга Алексеева. — Новые микроскопы передали в августе: мы рассматривали маленьких насекомых на огурцах, снимали небольшой фильм. Дети в восторге — предлагают варианты, что еще можно было бы рассмотреть. Взрослым тоже интересно.

Лаборантка пришла к шокирующим выводам: листики не только «волосатые», но и мокрые Фото: Савелий Петрушев

В ходе занятий ребята изучают подготовленные материалы. Для этого они располагают их под микроскопом, а затем ловкими движениями настраивают фокус. Разглядывая препараты, начинающие исследователи заполняют специальные карточки, где они отмечают некоторые свойства изучаемых материалов: объем, структуру или наличие цвета. А еще, благодаря обновленным микроскопам, ребята могут фиксировать свои наблюдения, делая фотографии «лабораторных» образцов с большим увеличением. Помогает в этом простой интуитивный интерфейс устройств.

Переходя от станции к станции, воспитанники детского сада собирают вместе свои «отчеты», дополняя их новыми фотографиями. В итоге после занятия у каждого юного исследователя собирается внушительный набор данных. А вместе с полученными знаниями ребята ставят перед собой и новые вопросы — а что еще можно изучить под микроскопом?

Катя (слева) закончила свое исследование Фото: Савелий Петрушев

— Мы сегодня изучали микромиры — смотрели в микроскопы. Я рассматривала бумажный мир, мир насекомых, кристальный мир. Было очень интересно. Самый красивый — кристальный мир, потому что кристаллы блестящие. Хочу еще на что-нибудь посмотреть, например, на снег, — рассказала исследовательница Катя.

— Я сегодня посмотрела на листья, сахар и бумагу. Было интересно. У листьев были волоски, а в них вода осталась. Я это увидела в микроскопе. Мне тоже интересно было бы посмотреть на что-нибудь еще! — поделилась впечатлениями воспитанница светленского детского сада Маша.

«Зеленая» профориентация

После исследований пора заняться отчетом Фото: Савелий Петрушев

Детский сад вошел в проект «Сибагро» «Переходим на зеленое» в 2018 году. С тех пор в учреждении сформировали уникальную экологическую образовательную среду, где дети могут учиться наблюдению, проводить эксперименты, делать выводы и развивать экологическую культуру. Кроме того, малыши проходят ранний этап профориентации, знакомясь с элементами профессии агронома, биолога или лаборанта.

Лаборанты за работой Фото: Савелий Петрушев

— На территории учреждения есть две теплицы с капельным поливом и автоматической подачей воды и света, дендрарий посажен, где больше 280 растений приобретены благодаря АО «Сибагро», работает метеостанция. У нас есть оранжерея с гидропонной установкой, где дети могут выращивать зелень, цветы к праздничным датам и дарить их своим мамам, ветеранам, — отметила Ольга Алексеева. — Все это, как и экологические патрули, наблюдения и исследования стали частью жизни наших воспитанников. И это очень вдохновляет и их, и всех, кто причастен к проекту.

Препараты для разглядывания под микроскопом Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

