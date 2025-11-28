Томский археолог развенчает городские мифы на лекции

28 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В субботу, 29 ноября, в Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет лекция «Томск, который мы потеряли», посвященная мифам, легендам, реальным фактам и археологическим памятникам, связанным с историей города.

Как уточняют организаторы, мероприятие проведет археолог, заведующий Музеем археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского ТГУ Илья Коробейниов.

— История археологического изучения Томска, а также памятников, которые существовали в его современных границах, насчитывает уже полторы сотни лет. И если ряд древних памятников стали базовыми для науки и имеют мировую известность, то результаты обследования территории города последних 30 лет ещё не обрели достойного освещения. Вследствие этого неизбежно развитие мифов и различных псевдоисторических установок и представлений о Томске, — отметил Илья Коробейников.

Он подчеркнул, что в рамках лекции часть описываемых мифов будет развенчана, например, легенды о томских подземельях и почему Томск — не Грустина (город, якобы существовавший вблизи территории современного Томска — прим. ред.). Археолог также представит слушателям последние результаты археологического исследования города.

Лекция пройдет 29 ноября в Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» на пр. Ленина, 44. Вход свободный.

Начало в 16.00.

12+

