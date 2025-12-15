Томичей ждут мокрый снег и гололед

15 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня во второй половине дня, 15 декабря, и ночью, 16 декабря, в Томске ожидается прогнозируется погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололедные явления, ухудшение видимости. Порывы ветра до 18-23 м/с, понижение температуры и снежные заносы, — говорится в сообщении.

В связи с получением данных прогнозов томичей просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».