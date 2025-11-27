Томские ученые создали биодобавки, которые снижают количество сжигаемого угля

Ученые Томского политеха научились использовать отходы сельскохозяйственных и кулинарных производств для создания растительных добавок, повышающих эффективность сжигаемого угля.

Как уточняют в пресс-службе вуза, в качестве основы разработки использовались опилки, талловое и фритюрное масла, а также сточная вода. В результате были созданы четыре вида добавок, которые в разных концентрациях добавлялись к каменному углю в камеру сгорания при температурах 700-1000 °C.

— Благодаря комплексному анализу удалось установить, что вне зависимости от режима горения интегральный показатель эффективности топлива с нашими добавками суммарно выше на 13-37% по сравнению с чистым углем. Это делает отходы перспективным вспомогательным ресурсом при сжигании угля и позволяет решить сразу несколько задач: существенно снизить количество исходного сырья — угля — при сжигании, снизить экологическую нагрузку, а также снизить себестоимость топлива за счет вовлечения горючих отходов», — отмечает один их авторов исследования, инженер-исследователь лаборатории тепломассопереноса ТПУ Вадим Дорохов.

По словам ученых, впервые удалось количественно показать, что комплексное использование отходов растительного происхождения при сжигании угля приводит к ускорению и более полному сгоранию ископаемого топлива: в сравнении с чистым углем эффективность термического окисления угля с добавками ТПУ составила 125-220%. Наличие отходов в качестве добавок снижает инерцию зажигания и ускоряет горение за счет микровзрывной фрагментации капель смесевых топлив.

Кроме того, результаты исследований показали, что использование добавок опилок или отработанного фритюрного масла снижает выбросы оксида азота при сжигании угля на 23-62%, а оксида серы — от 1,7 до 3,8 раза.

