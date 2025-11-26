Томская ведущая «Радио Сибирь» получила премию «Радиомания-2025»

26 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: «Радио Сибирь»

Ведущая «Радио Сибирь» из Томска Светлана Славина стала лауреатом премии «Радиомания-2025» в номинации «Ведущая музыкального формата».

Как уточняют представители станции, жюри высоко оценило её харизму, артистизм и манеру общения со слушателями, что «делает эфир по-настоящему живым и узнаваемым». В прошлом году победу в этой номинации получила коллега Светланы, ведущая «Радио Сибирь» Евгения Спасская.

Еще один проект станции также стал был признан лучшим: передача «Скользящие» победил в номинации «Развлекательная программа/рубрика». На этот раз программа, приуроченная ко Дню Радио, отправила слушателей в далёкое прошлое и представила свой взгляд на то, как могли бы звучать современные популярные радиостанции в Древней Руси.

Всего в этом году на участие в конкурсе «Радиомания» было подано 278 заявок от федеральных и региональных станций.

