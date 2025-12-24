18+
Более 60 домов в Томске останутся без тепла на время ремонта сетей

Город, ЖКХ, Томские новости, интересные новости Томска ЖКХ ремонт теплосети повреждение когда дадут тепло Более 60 домов в Томске останутся без тепла на время ремонта сетей

Завтра, 25 декабря, в Томске специалисты займутся устранением дефекта запорной арматуры на тепломагистрали №2 в районе ул. Сибирской. В связи с этим в ряде домов временно отключат отопление.

Как уточняют в пресс-службе «Томск РТС», плановые ремонтные работы стартуют в 9.00 и «будут выполнены максимально оперативно».

Всего под временное отключение в связи с ремонтом попадает 61 многоквартирный дом, три школы и один детский сад на части улиц Алтайской, Сибирской, Киевской, Лебедева, Никитина, Степана Разина, Тверской, Челюскинцев, на части проспекта Комсомольского, переулков Овражного и Смоленского.

Уточняется, что обслуживающие организации домов и руководство учреждений, попадающих под отключение, проинформированы о проведении ремонтных работ для оперативного уведомления жителей.

