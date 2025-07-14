Первая легальная стена для граффити появилась в Томске

14 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В субботу, 12 июля, в Томске состоялось открытие первого легального объекта для уличных художников — граффити hall of fame на ул. Мельничная, 40Б стр. 3. Мероприятие прошло в формате мини-фестиваля.

В этот день здесь собрались 22 уличных художника из Томска, Москвы, Новосибирска, Красноярска и Сочи. Они нарисовали свои работы на стене в общей цветовой палитре, рассказал руководитель креативного агентства Street Vision и организатор события Иван Ларионов.

По его словам, мероприятие посетили больше 500 человек. Гости смогли поговорить с художниками в неформальной обстановке и послушать музыку от диджеев. А в конце мини-феста дети разрисовали часть стены оставшейся краской.

— Все прошло вообще прекрасно. Несмотря на то, что два раза был дождь, все участники довольны мероприятием, писали восторженные отзывы. У нас даже была некая звезда андеграунда из Сочи — Оксер. Очень много пришло подростков, они все у него толпились, брали автографы. Кто хотел, все общались друг с другом вообще без проблем, — говорит Иван Ларионов.

Организовать открытие стены помогли Департамент по молодёжной политике Томской области, креативное агентство Street Vision, проект VCW, производитель краски для граффити Arton и проект Граффити-Азбука при поддержке российского предпринимателя Аркадия Ротенберга, занимающегося масштабными инфраструктурными проектами.

Сейчас стометровая стена открыта для рисования в любое время суток. В будущем организаторы планируют продлить участок, на котором могут творить уличные художники, до 400 метров. Для этого они напишут грант в следующем году.

Шеф-редактор «Томского Обзора» Василина Фаткулина тэгает стену с помощью набора, подаренного организаторами. Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

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