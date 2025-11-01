«Выход в город»: Как томский фестиваль муралов нашел свое место в подземных переходах

1 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томске завершился третий фестиваль «Выход в город». На этот раз усилиями уличных художников в объекты искусства превратились три томских подземных перехода.

Они стали своего рода яркими «порталами», которые дарят проходящим здесь томичам заряд положительных эмоций.

О том, как «Выход в город» ушел под землю, поговорили с коммерческим директором проекта Иваном Ларионовым.

Университеты и арки

Обещание в переходе Фото: Савелий Петрушев

В этом году фестиваль стартовал в третий раз и проходил под эгидой Департамента молодежной политики. Изначально организаторы планировали создать шесть муралов в университетских кампусах: по одному на каждый вуз. Но договориться не получилось и от этой идеи решили отказаться.

Рассматривались другие варианты. Например, муралы могли украсить каменные арки в центре Томска. Под эту концепцию даже начали создавать эскизы, но согласовать объекты для участия в проекте не получилось. Задумывались даже над переработкой масштабного полотна на набережной Томи, где сегодня располагается большая иллюстрация истории о Томе и Ушае.

После неудачи с арками, организаторы вернулись к идее, которая также обсуждалась ранее — подземным переходам. Ранее этот вариант был отвергнут заказчиком как «далековатый от центра», но Иван Ларионов с этим категорически не согласен.

Иван Ларионов Фото: Савелий Петрушев

— Нельзя же делать все только для центра. Это не периферия, это географический центр, здесь люди тоже должны к искусству привыкать, как-то его воспринимать, — отметил Иван Ларионов. — Я просто переходами часто пользуюсь, мы с друзьями обсуждали, как классно было бы их оформить, но бюджеты нужны большие, потому что площади обширные. Например, у перехода на «Шариках» практически тысяча «квадратов».

Под землю



На карте. Вход в переход. Фото: Савелий Петрушев

В итоге, несмотря на то, что часть художников «отвалилась» из-за смещения сроков проведения фестиваля, концепция «порталов» была успешно адаптирована. Часть работ создавали заново, однако один из участников, Матвей, переработал свой эскиз, адаптировав его под новый объект. Темой фестиваля в этом году стали «Порталы». Её задал куратор Иван Ўсякин.

— В 2023 году мы просто набрали художников, кого хотели видеть, тему обозначили — она была в гранте, авторы делали. Но это было немного не то. Мы менеджеры, а нужен был куратор. Поэтому в этот раз привлекли Ивана: он сам художник, у него есть кураторская жилка, — отметил Иван Ларионов.

В представлении Ўсякина, подземный переход — это своего рода переправа с одного «берега» шоссе на другой.

— Вышел человек из троллейбуса, и его путь домой лежит через место, где волей-неволей он изменяется — резко, значительно, борясь с собой. Или незаметно, плавно, с обретением нового знания, впечатления, ощущения! — описывает концепцию куратор фестиваля. — Всё зависит от того, что портал из себя представляет. Если он неудобный, неприглядный и грязный — заставляет тебя сжаться в пружину и как можно быстрее его преодолеть. Чистый и удобный переход, где лёгкое прикосновение художника (мастера увидеть прекрасное в обыденном и поделиться им с окружающими) дарит хмурому пешеходу улыбку, уставшему — облегчение, замотавшемуся в суете дел — короткую остановку — оглянуться, отвлечься от рутины, опять же улыбнуться.



На карте. Переходы-порталы привлекают внимание пешеходов яркими красками. Фото: Савелий Петрушев

Выбор подземных переходов обернулся как плюсами, так и минусами. С одной стороны, новые локации были защищены от непогоды, с другой наступила осень, время низких температур.

Поздний старт фестиваля усугубил проблему — из-за долгих согласований к работе художники приступили только в начале октября. В течение трех недель они работали над созданием арт-объектов. На каждой локации ежедневно трудились от одного до пяти человек.



На карте: 2, 3. Все порталы отличаются друг от друга.На карте: 1 Фото: Савелий Петрушев

— Мы думали, что придется как-то огораживать переход на время работы. Но в итоге делали только заграждения для безопасности, чтобы прохожие краской не запачкались, потому что мы красили перила. Переход функционировал, — отметил Иван Ларионов. — По отзывам ребят, во время работы они не сталкивались с негативом вообще. В целом все было позитивно, но мем родился в это время: «А надолго ли?». Просто люди подходили, говорили, что красиво и спрашивали: «Надолго ли это?».

Художников неожиданно поддержали работающие рядом организации. Так, ребят кормили и угощали кофе в кафе-кондитерской «Торта» и пиццерии Black Matter Pizza. Финансово проект поддержали Rubius и Extreme Kids.

В итоге, вместо запланированных шести муралов на 900 квадратных метров, фестиваль представил три работы общей площадью 2000 квадратных метров. По словам Ивана Ларионова, стоимость работ в рамках фестиваля оценивается примерно в тысячу рублей за квадратный метр.

— Самая грустная часть — из-за того, что мы начали делать поздно и уже было холодно, краска местами плохо легла. Весной однозначно понадобится реставрация. Поэтому мы начали откладывать деньги в некий реставрационный фонд. Я понимаю, что нарушена технология и весной будут проблемы. Это то, что меня лично сильно расстраивает, — отметил Иван Ларионов.



На карте. В этом году участники фестиваля рисовали графику с вкраплениями живописных элементов. Фото: Савелий Петрушев

В планах у организаторов участие в новых грантовых конкурсах для проведения последующих «Выходов в город». Возможно, они будут посвящены томским брендам и пройдут не в самом Томске, а в его пригородах.

— Я считаю, что в городе слишком много муралов, связанных с историей Томска, портретами героев. Ничего против не имею, но как будто бы их стало многовато. А такого абстрактного арта у нас практически нет. Мне кажется, это прогрессивно, чего я, как, организатор, хотел, чтобы был какой-то новый уровень самих работ, именно стилистики. История, патриотизм — это круто, но надо немного газа убавить в этом плане, а то город как кладбище становится, одни портреты, надо разбавлять, — отметил Иван Ларионов.

2, 3. На карте: 1 Фото: Савелий Петрушев

Иван

Ларионов Как показывает опыт — когда есть чистая однородная стена, она воспринимается как холст. Работает и теория разбитых окон: один нарисовал, второй, третий. По моим наблюдениям, те места, где есть роспись, уже не так активно тэгают или поверх граффити рисуют. Не могу сказать, что это исключительно из-за уважения к художникам. Рука не тянется: не так заметно, не так удобно. Самое приятное, что это социальная вещь, которая меняет облик города. Люди ходят, смотрят — это придает какую-то искорку, дарит им приятные эмоции. А нам приятно делать!

Текст: Егор Хворенков

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».