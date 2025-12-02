Никита Колпаков. Когда студенту-айтишнику устраиваться на работу и к чему готовиться

2 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

ИТ-специалисты уже не первый год среди востребованных на рынке труда кадров. И студенты профильных направлений зачастую устраиваются на свою первую работу задолго до выпуска.

В новом выпуске нашей серии материалов, подготовленных совместно с Департаментом труда и занятости населения, рассказываем о Никите Колпакове — магистранте ТУСУРа, который обучает беспилотные винтокрылые машины.

Из геймдева в машинное зрение

Никита Колпаков Фото: Савелий Петрушев

Никита — томич. Будучи школьником, парень не особо задумывался, кем хочет стать, пока не подошел одиннадцатый класс. Тогда он начал копаться в компьютерах и решил: «Мама, я айтишник». И проблем с поступлением у выпускника лицея при Томском политехе, вроде бы, не должно было возникнуть. Но на дворе был ковидный 2020-й, который внес некоторые коррективы в приемную кампанию ряда вузов.

— Тогда многие высокобальники заняли все бюджетные места. Первые строчки в списках поступающих были под 300 баллов. Поэтому я очень переживал, что не попаду ни в политех, ни в ТГУ, — вспоминает Никита Колпаков. — А в ТУСУРе тогда как раз открыли новую программу, на мое направление было чуть ли не 120 бюджетных мест, и я в первой десятке туда и залетел. Выбирал между программной инженерией и ИВТ. Но, ознакомившись с программами курсов, я понял, что лучше выйти после вуза более широким специалистом. Поэтому пошел на направление «Информатика и вычислительная техника».

Первые три года Никита постигал компьютерные науки, а потом его пригласили в образовательный групповой проект. Там он вместе с однокурсниками учил нейросети различать цифры. Получив прикладной опыт, Никита понял, что пора идти на какое-нибудь предприятие, чтобы выполнять конкретные задачи под конкретное производство.

— Айтишник понятие довольно абстрактное. Представление о том, чем ты будешь заниматься появляется ближе к последним курсам. Поначалу я вообще планировал в геймдев идти, но никому не нужен джун без опыта, — объясняет Никита Колпаков. Фото: Савелий Петрушев

Запрос студента «поработать на реальном производстве» довольно быстро оказался удовлетворен. Научный руководитель Никиты привел его в ООО «ЛЭМЗ-Т», большую компанию из томской технико-внедренческой зоны, которая занимается широким спектром разработки — от беспилотников до микроэлектроники. Там студенту дали тестовый проект, затем приняли на практику, а после — позвали на работу.

— На полной ставке я работаю полтора года. Вкатываться было не очень сложно: приступил я с самого начала четвертого курса. Тогда уже работал над проектом, но еще не был трудоустроен: для меня на предприятии сделали дистант, чтобы было легче совмещать, — вспоминает Никита Колпаков.

— На практику студенты принимаются довольно регулярно, но это не гарантирует трудоустройства, — отметил начальник сектора 144 ООО «ЛЭМЗ-Т» Евгений Новиков. — Если студент успешно проходит практику, видна его активность и заинтересованность, ему предлагают трудоустройство по срочному договору. Если в работе сотрудник показал себя с лучшей стороны ему предлагается бессрочный договор. Это позволяет выявить наиболее прокачанных студентов, которым интересна работа к компании. Любой подбор сотрудников из студентов — это как работа на прииске. Надо долго просеивать песок, чтобы найти золото. В этом большая сложность и нагрузка на компанию, ведь прежде чем студент начнет приносить пользу, его надо многому обучить. Но в работе с ними есть и очевидные плюсы: их активность, а также возможность сразу обучить ребят под стандарты компании.

— Проект, который я разрабатывал на четвертом курсе, активно сейчас используется, мы его развиваем. Достаточно полезный был опыт. Фото: Савелий Петрушев

После защиты диплома Никита продолжил обучение в магистратуре. В ТУСУРе преподаватели отнеслись к работающему студенту с пониманием: большинство пар проходят по вечерам, а редкие утренние занятия часто в дистанте. Да и с защитой выпускной работы, по словам Никиты, будет проще.

— Очень удобно, когда у тебя проект от предприятия. Это сразу убирает лишние вопросы на комиссии. И большую часть того, что ты делаешь, ты понимаешь. Ведь многие дипломные проекты делаются по принципу «Ай, что-то как-то соберу». А на защите спрашивают — и человек ничего ответить не может. Но когда ты непосредственно в этом проекте варишься несколько лет, знаешь, что и как функционирует, гораздо легче защищаться, — считает Никита Колпаков.

После окончания магистратуры студент планирует продолжить обучение в аспирантуре, параллельно продолжив работать в компании, где его ждут «классный коллектив, классные задачи».

— Я разрабатываю программные решения для автономного управления беспилотными летательными аппаратами. Вместе с коллегами мы пишем свои протоколы данных, разбираемся с комплектующими, «подвязываем» их к одном системе. В процессе разработки мы работаем с камерами и разрабатываем графический интерфейс приложения, — рассказал Никита Колпаков. — Моим наставником является непосредственный руководитель проекта. Он всегда готов объяснить, что-то подсказать.

Учите Linux

Фото: Савелий Петрушев

Студентам-айтишникам Никита советует входить в работу по специальности на 3-4 курсе, чтобы максимально усвоить базовую информацию.

— На первом-втором курсах нужно только учиться, как максимум — фрилансить. Есть люди, которые могут сразу устроиться, но мне, например, было бы тяжело. На первом-втором курсе — очень много пар, они основные, слишком много нужно держать в голове. Плюс ты еще зеленый, ничего не знаешь, — отмечает Никита Колпаков. — Вместе со мной работают трое студентов: два из ТУСУРа, один из ТГУ. Наш вуз как будто более ориентирован именно на ИТ, там с первого курса тебя начинают по этой теме гонять. А в остальных университетах первые курсы больше общий профиль, где тебя заставляют учить и химию, и физику, классическая «вышка».

Фото: Савелий Петрушев

Никита подчеркивает, что любой ИТ-специалист должен быть готов к обучению и возможному перепрофилированию. Не важно, закончил ли он недавно вуз или просто меняет место работы: ему всё равно придется переучиваться.

— После устройства в «ЛЭМЗ-Т» у меня представление об айтишниках поменялось. Я пришел работать с одним стеком технологий, а меня резко пересадили на другой. В целом круто, что меня переучили, так я становлюсь специалистом более широкого спектра. И язык программирования, на который я перешел, более востребованный в плане быстродействия системных компонентов, — отмечает Никита Колпаков.

Совет всем программистам — учите Linux. Я пока научился, разобрался как он работает, раз восемь систему сломал и переустанавливал.

— Сегодня мы действительно наблюдаем, как многие студенты проявляют инициативность и проактивность, максимально интегрируясь в рынок труда ещё в стенах вуза и вступая в свои первые трудовые отношения. Это очень позитивная тенденция. Однако наша ключевая задача, задача всех заинтересованных ведомств в регионе — создать систему, которая обеспечит равные возможности для каждого. Мы должны выстроить эффективную маршрутизацию и индивидуальное сопровождение для всех молодых людей, в том числе и для тех, кто по разным причинам не проявлял собственную инициативность. Важно, чтобы ни один молодой специалист не остался без нашего внимания и поддержки, — отметила руководитель Департамента труда и занятости населения Анна Гомозова.

Фото: Савелий Петрушев

Текст: Егор Хворенков

