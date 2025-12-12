В Томске стартовала благотворительная акция «Стань волшебником!»

12 декабря 2025

Ассоциация родителей детей с аутизмом «Аура» вновь запустила акцию «Стань волшебником!». В ее рамках томичи могут сделать небольшой новогодний подарок для подопечных организации.

Как уточняют в телеграм-канале ассоциации, чтобы принять участие в акции необходимо выбрать развивающую игрушку, набор для творчества, конструктор, спортивный инвентарь или что-то для хобби. Подарок нужно принести по адресу ул. Набережная реки Ушайки, 18б, третий этаж.

— Под нашей опекой — десятки удивительных детей и подростков с самыми разными интересами. Кто-то часами создаёт фантастические миры из конструктора. Кто-то рисует шедевры, для которых просто нужны краски и бумага. Кто-то обожает логические головоломки, а кто-то из подростков мечтает о новом спортивном мяче или аксессуаре для любимой компьютерной игры, — отмечают организаторы. — Ваш подарок — это не просто игрушка. Это ключ к их радости, развитие для их таланта, знак того, что мир думает о них.

Детали участия в акции можно уточнить по телефону +7 901 609-20-90.

