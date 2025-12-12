18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске стартовала благотворительная акция «Стань волшебником!»

Благотворительность, Город, Томские новости, интересные новости Томска благотворительность поддержка помощь детям В Томске стартовала благотворительная акция «Стань волшебником!»

Ассоциация родителей детей с аутизмом «Аура» вновь запустила акцию «Стань волшебником!». В ее рамках томичи могут сделать небольшой новогодний подарок для подопечных организации.

Как уточняют в телеграм-канале ассоциации, чтобы принять участие в акции необходимо выбрать развивающую игрушку, набор для творчества, конструктор, спортивный инвентарь или что-то для хобби. Подарок нужно принести по адресу ул. Набережная реки Ушайки, 18б, третий этаж.

— Под нашей опекой — десятки удивительных детей и подростков с самыми разными интересами. Кто-то часами создаёт фантастические миры из конструктора. Кто-то рисует шедевры, для которых просто нужны краски и бумага. Кто-то обожает логические головоломки, а кто-то из подростков мечтает о новом спортивном мяче или аксессуаре для любимой компьютерной игры, — отмечают организаторы. — Ваш подарок — это не просто игрушка. Это ключ к их радости, развитие для их таланта, знак того, что мир думает о них.

Детали участия в акции можно уточнить по телефону +7 901 609-20-90.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Новосибирскавтодор займется капремонтом томского аэропорта «Богашево» за 960 млн рублей

27 ноября 2025
Томские новости

Томичи просят об увеличении расходов на сохранение исторического наследия в 2026 году

18 ноября 2025
Люди

Скрипач «Ленинградской симфонии». Как удалось выяснить обстоятельства жизни томского музыканта Сергея Памфилова

14 ноября 2025
Город

Усадьба на горе. Как в Томске спасают «дом за рубль» в переулке Соляном

8 декабря 2025
Томские новости

На севере Томской области запустили первую российскую «холодную» геотермальную станцию

15 ноября 2025
Томские новости

В Томске законсервировали ценный деревянный дом

10 декабря 2025
Томские новости

В Томске проходит выставка комиксов

18 ноября 2025
Работа

Квота есть? Как работает рынок труда для людей с инвалидностью

9 декабря 2025
Томские новости

Томичей приглашают на новогоднюю «гаражку»

8 декабря 2025