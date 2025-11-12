18+
Новогоднюю иллюминацию на улицах Томска включат в начале декабря

Праздничная иллюминация на улицах Томска заработает с первого месяца зимы. Об этом мэр города Дмитрий Махиня сообщил на прошедшей сегодня, 12 ноября, пресс-конференции в РИА Томск.

— Ориентируемся, как в целом по стране: короткий световой день, холодно, темно, праздника душа хочет. Поэтому я поставил задачу проработать вопрос включения иллюминации с первого декабря, — отметил Дмитрий Махиня.

В свою очередь первый заместитель мэра Николай Глебович подчеркнул, что проверка праздничной подсветки и необходимый ремонт уже проводятся.

— По иллюминации работают службы в разных участках города, зажигаются. В этом году принципиальное решение, что ничего нового мы не покупаем, но внимательно относимся к тому, что есть. Там, где потребуется ремонт, он будет произведен в течение ноября, — подчеркнул Николай Глебович.

Между тем, традиционное включение иллюминации главной городской елки на пл. Ново-Соборной в Томске запланировано на 19 декабря.

