Теперь связь, как в городе: деревни Томской области подключились к 4G

25 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Мобильный интернет давно превратился в базовую услугу — настолько привычную, что его отсутствие воспринимается как сбой в нормальном течении жизни.

Но в некоторых селах Томской области люди годами живут без стабильной сотовой связи. Такое цифровое неравенство постепенно сокращают: операторы устанавливают новые базовые станции в отдалённых и небольших населённых пунктах региона.

Мы побывали в одном из таких — селе Петухово — и узнали, как новая «вышка» мобильного оператора повлияла на жизнь местных жителей.

Место, где связь пропадает

Та самая церковь Покрова Пресвятой Богородицы Фото: Савелий Петрушев

Петухово — малое село в тридцати километрах от Томска. Две его части — старая и новая — расположены на живописных холмах. Здесь живут менее пятисот человек, есть школа, клуб и памятник: церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Построенная в 1894 году, она пережила несколько десятилетий запустения, пожар, а после была восстановлена и вновь освящена.

Жители старой деревни Фото: Савелий Петрушев

Как говорится в известном крылатом выражении, автора которого никто не вспомнит, в России две беды: дураки и дороги. А в деревне Петухово до недавнего времени была ещё одна большая беда — проблема со связью. На протяжении двадцати лет здесь с переменным успехом пробовали работать разные операторы. Но с появлением в селе новой базовой станции Т2 ситуация качественно изменилась.

Ольга направляется в клуб Фото: Савелий Петрушев

— Проводной интернет в деревне был, люди использовали усилители wi-fi, чтобы расширить зону его действия, антенны специальные стояли, — рассказывает сотрудница местного клуба Ольга. — Теперь все на Т2 переходим. Я рядом с вышкой живу, у меня хорошо ловит.

Анна с детьми и мужем Фото: Савелий Петрушев

— Раньше Т2 у нас в Петухово не ловило, а как вышку поставили, стало, — подтверждает жительница села Анна. — Сейчас интернета хватает на всё. Дети смотрят видео, а я использую его для переписки, смотрю кино и сериалы.

Новая базовая станция обеспечила жителей Петухово не только скоростным 4G-интернетом, но и стабильной голосовой связью. Теперь они могут пользоваться ей не опасаясь, что разговор внезапно прервется.

Юные жители села одними из первых оценили прелести стабильного 4G-интернета Фото: Савелий Петрушев

— Раньше в новой части деревни работал один оператор, потом связь стала хуже. Сейчас в связи с установкой вышки Т2 лучше ловит, — рассказала местный библиотекарь Таисия Павловна. — Дома поставили проводной интернет какой-то, так он у нас перестал работать! Поэтому купили мобильный модем Т2, и сейчас всё работает.

Библиотекарь Таисия Павловна сохраняет с помощью интернета семейные связи Фото: Савелий Петрушев

Она пользуется интернетом, чтобы поддерживать связь с многочисленными внуками и родственниками по всей стране. А еще смотрит просветительские видео: начинала на YouTube, а потом перешла с него на Tik-Tok.

— Очень плохая была связь, в последнее время — особенно. Чтобы мне дозвониться куда-то из библиотеки, была большая проблема: выходили, даже на сцену уличную вставали! — делится Таисия Павловна. — А еще раньше никак не могла на Госуслуги попасть, коды ввести. Открыла приложение, у меня запрашивают код, пока я его получаю — всё, время истекло, никак туда не попаду. Банковскими приложениями тоже сложно было пользоваться. Получается, были проблемы с доступом к жизненно важным ресурсам.

Все через интернет

Школьники возвращаются домой или торопятся в клуб Фото: Савелий Петрушев

С появлением стабильной сети жители Петухово получили доступ ко всем благам, которые несет с собой мобильный интернет: доступ к современным цифровым сервисам, мессенджерами, кинотеатрам, а также методическим и организационным материалам, необходимым для учебы (в том числе и удаленной).

Учитель математики школы села Петухово Олеся Алеева Фото: Савелий Петрушев

— Интернет в деревне стабильный появился — дети говорят, что есть 4G, — отметила учитель математики школы села Петухово Олеся Алеева. — Теперь они стали чаще прибегать к готовым домашним заданиям. Некоторые до сих пор говорят, что у них нет связи и они не могут получить доступ к учебным материалам. Но есть и те, кто расширяют знания в том же Tik-Tok.

Олеся Владимировна поясняет — сейчас многие школьники научились использовать сетевые ресурсы, в том числе и искусственный интеллект, для написания сочинений (правда, эффективно это делать получается пока не у всех).

— Интернет — это благо. Когда я училась, такого не было. Если бы был, может с золотой медалью школу закончила, — смеется Алеева.

Завуч петуховской школы Надежда Кукушкина Фото: Савелий Петрушев

Завуч школы Надежда Кукушкина согласна с коллегой, но отмечает, что цифровизация в Петухово, которая случилась благодаря Т2, лишила учеников любимой отговорки, чтобы не делать домашнюю работу.

— Раньше, когда говоришь детям, что нужно зайти на учебный ресурс и скачать задания по учебе, прочитать, найти информацию, у них сразу отмазка — у нас нет интернета. Надеемся, что сейчас она будет применяться поменьше, — отметила Надежда Кукушкина. — Сейчас Т2 в деревне работает лучше всего, как вышку поставили. Мобильный интернет сегодня — жизненная необходимость, без него жизни нет. Это ведь не только доступ к учебным материалам, но и посещение виртуальных музеев, выставок и так далее.

Такие вышки появились не только в Петухово, но и в других деревнях Томской области Фото: Савелий Петрушев

Всего в этом году оператор расширил покрытие в четырнадцати малых селах и деревнях Томской области. Это деревни Карбышево, Белоусово, Малое Нестерово, Вознесенка, Спасо‑Яйское, Кудринский Участок, Плотниково, а также села Дубровка, Чемондаевка, Богатырёвка, Вамболы, Шиняево, Петухово, Новоколомино. Их жители тоже получили доступ к стабильной голосовой связи и уверенному скоростному 4G-интернету.

Фото: Савелий Петрушев

Текст: Егор Хворенков

