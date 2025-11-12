18+
Фестиваль «Хрустальный Томск» стартует после 10 декабря

В этом году фестиваль ледовых скульптур «Хрустальный Томск» будет посвящен теме «Наша родина — Россия». Его старт запланирован на 10 декабря, если позволят погодные условия. Об этом на прошедшей сегодня, 12 ноября, пресс-конференции в РИА Томск сообщил заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко.

— Девятнадцатого числа у нас пройдет церемония зажжения главной городской ели. Мы очень хотим к этому моменту уже провести все мероприятия фестиваля «Хрустальный Томск», чтобы в предновогодний день томичи, пришедшие на праздник, уже могли любоваться результатом работы мастеров, — отметил Константин Чубенко.

Напомним, в прошлом году десятый фестиваль «Хрустальный Томск» был посвящен теме «Зимние забавы». В нем приняли участие десять команд из Томска, Северска, Тывы, Кемерова и Хабаровска. Они создали скульптуры знакомых с детства персонажей из Простоквашино, милого Чебурашку и крокодила Гену, тройку лошадей с Дедом Морозом и хоккеистов из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!». Вспомнить, что у них получилось, можно в нашем материале.

