Дерево, стекло, хрусталь. Пять оригинальных елочных игрушек к Новому году

30 декабря 2025 / Томский Обзор

Чем украсить новогоднюю елку так, чтобы она выглядела оригинально? Где купить уникальные авторские игрушки с душой? И есть ли в Томске что-то особенное из новогоднего декора?

Если периодически у вас всплывают эти вопросы, а времени ответить на них остается катастрофически мало, предлагаем посмотреть нашу подборку из пяти елочных игрушек, созданных томскими мастерами из разных материалов вручную.

Дерево

Томск — город деревянного зодчества, где старинные здания Татарской слободы и исторического района Елань создают атмосферу домашнего уюта, теплоты и единения. Ощутить то самое чувство дома можно с помощью деревянных игрушек от мастеров томского пространства «Тайная комната».

Каждая миниатюра — не просто украшение, а маленькая декорация к зимней сказке. На елке такие домики смотрятся очень гармонично: среди зеленой хвои создают иллюзию крошечного заснеженного городка, спрятанного в лесу. Хороший выбор для тех, кому важно добавить празднику крафтовости и тепла.

Стоимость: 650 рублей

Адрес: пр. Ленина, 1

Керамика ручной работы

Поймать свою «птицу счастья» можно в гончарной мастерской «Майолика», где продаются оригинальные керамические игрушки на елку. «Птички» есть в нескольких расцветках, но об их наличии нужно уточнять, и в случае чего — игрушку могут изготовить на заказ.

На еловых ветвях такая птица выглядит, как гостья из сказочного сада. В народных традициях птица на елке — это символ добрых вестей и надежды на скорую весну, которая обязательно наступит даже после самой долгой зимы.

Стоимость: 2700 рублей

Адрес: ул. Красноармейская, 101а

Вата

В коллекции Первого музея славянской мифологии есть особенные сокровища, которые переносят нас на несколько десятилетий назад, в эпоху ватных игрушек, которые любили еще наши бабушки и дедушки.

Она мягкая, почти невесомая, покрытая клейстером и расписанная вручную. Кажется, что эти фигурки — оживший кадр из старой кинохроники. В них узнаются герои советского периода: румяные лыжники в забавных шапочках, девочки в тяжелых шубках с повязанными поверх платками, мальчишки с санками и огромными портфелями.

Такие игрушки привносят в новогодний интерьер нотку благородного ретро и связывают поколения. Не просто хлопок и краска, а застывшее воспоминание о детстве.

Стоимость: 3990/4550 рублей

Адрес: ул. Загорная, 12

Серебро и горный хрусталь

Самая дорогая игрушка в нашей подборке — серебряная карусель с лошадками от томского бренда Sbleskom. Таких под этот Новый год было сделано всего 20 экземпляров.

Орнаменты на карусельке повторяют характерные резные формы деревянных домов, а фигурки лошадок отличаются тонкой проработкой силуэтов. Для того чтобы усилить атмосферу праздника и новогоднего чуда, в игрушку добавили вставки из горного хрусталя — чистого и искрящегося. Как и подобает карусели, она подвижна и крутится, оживляя композицию.

Сам образ карусели — символ радости, праздника, беззаботного движения по кругу и ощущения волшебства, которое сопровождает зиму. Кстати, традиции бренда делать специальные новогодние игрушки — уже не один год.

Стоимость: 46 990 рублей

Адрес: пр. Ленина, 72

Советское стекло

Фото: Томский Обзор

А тем, кому хочется еще больше ностальгии, стоит заглянуть в книжный магазин-музей «Петр Макушин», где совсем недавно открылось новое пространство «Путешествие во времени». Там можно купить симпатичные винтажные вещи и антиквариат, в том числе и новогодние елочные игрушки советского периода. Те самые, которые украшали дома наших бабушек и дедушек (да и продолжают украшать многие ёлки до сих пор).

Главное преимущество этих игрушек — хрупкое ощущение времени. В отличие от современных пластиковых шаров, советские украшения — будь то стеклянные шишки, космонавты, сказочные персонажи или овощи на прищепках — это не просто декор. Они хранят в себе коллективную память и рассказывают истории из прошлого.

Стоимость: от 100 рублей

Адрес: пер. Батенькова, 5

