Итоги года. 10 интервью о городе, книгах и искусстве — 2025

1 января 2026 / Томский Обзор / Фото: ИИ-иллюстрация

Выбрали десять вдохновляющих интервью 2025 года: среди наших героев были режиссеры, историки, гиды по городу, писатели, журналисты.

Мы говорили с ними об уникальности Томска, его культурном наследии, археологии, новых книгах и кино, и, конечно, о том, какие интересные проекты все эти люди делают в разных городах. Не успели прочитать все это в течение года? Отлично, доберитесь на новогодних каникулах — эти беседы не устаревают.

(интервью расположены по дате публикации)

Евгения Твардовская, главный редактор портала «Хранители Наследия» рассказала об уникальности Томска, проблемах исторического поселения и программе «Дом за рубль»

Как показывать Томск гостям и сохранять интерес к профессии. Поговорили с Дарьей Павловой, гидом по городу

От воеводы до белок. Полная история Томского кремля — с археологом Марией Чёрной

Три сотни старинных нарядов этнографа Сергея Глебушкина. Рассказываем, как создавалась самая большая коллекция народных костюмов в России

Карточная история России. Томский историк Вячеслав Шевцов о выходе своей книги в издательстве АСТ

Режиссер документального кино Андрей Ананин: «Мы рассказываем истории, которые происходят вокруг нас»

«Суриков без купюр». Красноярский историк Иван Черкасов рассказал о том, как удалось опубликовать полную коллекцию эпистолярного наследия художника Василия Суриков из фондов Красноярского краеведческого музея

Писательница Татьяна Городенцева, по книге которой поставил спектакль Томский ТЮЗ, рассказала о том, как появилась книга «Мальчик, который стал птицей» и книжный магазин «Лав и Жабац»

Писательница Карина Шаинян об одном из самых обсуждаемых российских романов года: «Саспыга» не могла случиться нигде, кроме как в горах Алтая

Историк Павел Котляр: об Иосифе Бродском, музее «Полторы комнаты» и о том, как смотреть на прошлое

