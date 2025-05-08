Как показывать Томск гостям и сохранять интерес к профессии. Дарья Павлова, гид по городу
Томск — город, в котором есть, что посмотреть, попробовать и чем заняться. Но помогают городу раскрыться гиды — люди, которые знакомят нас с интересными местами, историями и заведениями.
Продолжаем разговаривать с томскими экскурсоводами о специфике их работы, меняющихся экскурсионных запросах и локальном рынке туристических услуг. Наша сегодняшняя собеседница — Дарья Павлова, один из востребованных частных томских экскурсоводов.
От найма к частной практике
В отличие от многих экскурсоводов, которые приходят в профессию из других специальностей, Дарья практикует со студенчества. Она получила географическое образование на кафедре краеведения и туризма ТГУ, а первые экскурсии начала проводить еще в 2015 году в рамках Студенческого экскурсионного бюро при кафедре краеведения и туризма для первокурсников университета по истории ТГУ и Университетской рощи.
— Мне очень понравилось проводить экскурсии — я загорелась этим делом, совмещая его с учебой. После бакалавриата пошла в магистратуру, параллельно работая турагентом. В турфирме я получила другие важные хорошие навыки, которые также мне пригодились в дальнейшем, — рассказала Дарья Павлова.
Через какое-то время Дарья вернулась к экскурсионному делу.
— Хотелось, чтобы в Томске появились экскурсии с интересной, нескучной подачей. Это возможно, когда ты адаптировал информацию под свою манеру ведения, внес какие-то свои смыслы, эмоции, формулировки, параллельно используя традиционные методы. За счет того, что ты через себя это пропустил, обработал, своими словами это пересказал, За счет этого нередко возникает ощущение, что общаешься с кем-то очень близким, давно знакомым человеком, — поясняет она.
Такой авторский стиль ведения экскурсии увлекал Дарью больше, чем привычная «академическая» подача. Хотя гид отмечает — гости бывают разные, и для каждой аудитории будет своя подача и акценты в экскурсии.
В 2018-м Дарья начала частную практику экскурсовода и работу на личный бренд. Через год стала индивидуальным предпринимателем и возлагала большие надежды на будущее. Но в планы вмешалась пандемия.
— 2020-й был переломным. Во время локдауна мы общались с гидами из других городов: делали разные марафоны, был проект «Онлайн-гиды России», «карантин-тревел». Это был необычный опыт: несколько экспертов объединялись, и через блог в социальной сети каждый из них выходил в эфир и показывал свой город», — рассказывает Дарья. — Это была возможность познакомиться с коллегами из разных городов и стран. Не имея возможности уехать куда-то, ты получал чувство соприкосновения с другим местом, и это было прекрасно! С некоторыми коллегами мы теперь очень дружны и продолжаем общаться.
После снятия ковидных ограничений турпоток начал резко расти — люди засиделись, и показатели становились выше год от года. Поэтому Дарья, как и другие гиды, вновь начала смотреть на своё будущее с оптимизмом.
Тренды в профессии
Сегодня экскурсовод по-прежнему остается тем человеком, который рассказывает людям что-то новое, популяризирует историю, знакомит с культурным наследием. Это неизменная база, говорит Дарья. Однако цифровизация добавляет изменений в профессию.
— У экскурсовода возможны разные векторы развития: можно пойти в историю с блогерством, можно — работать в музее или турфирме, — отмечает Дарья Павлова. — Мне, как частному экскурсоводу, стало подспорьем то, что я вложилась в развитие своего блога. Это дало некоторую уверенность в результате и независимость. Я сама автор своего контента, никто не говорит мне, что делать. В этом и есть сила быть собой. Если ты частный экскурсовод, вопроса о развитии своего бренда не стоит — ты просто будешь его развивать, потому что как еще находить свою аудиторию? А если ты работаешь, к примеру, в музее, то можешь и развивать свой личный бренд, и музей продвигать, почему нет.
Со свободой и независимостью к частным гидам приходит большое количество разноплановых задач: для привлечения аудитории и развития личного бренда нужно не только уметь водить экскурсии, но и готовить контент — снимать, писать, монтировать, при этом быть и администратором, и маркетологом в своем деле.
— Нужно понимать, что контент меняется, он давно уже перешел из категории бытового жанра в профессиональный.
На работу с социальными сетями Дарья тратит не меньше 3-4 часов в день:
— Желательно вложить максимум смысла в минимальное количество символов. У людей нет времени смотреть 150 сторис. Сейчас контент надо создавать по-другому. Например, можно заранее обозначить цель или тему и выбрать, с какой стороны будете эту тему подсвечивать, — уточняет она. — В зависимости от того, что я хочу рассказать аудитории, я выбираю формат — это будет короткое видео, пост с заметками или «кружочек». Все зависит от цели. Кому-то привычнее длинные тексты писать, кому-то опубликовать короткий видеофрагмент. Каждый в итоге выбирает по себе.
При этом, гид уверена — базовое понимание маркетинга должно быть у каждого специалиста.
— Блог — это часть твоего продвижения. Когда есть цель, ты четко понимаешь, что делать, как донести ценность, как раскрыть свою экскурсию. Анализируешь, думаешь, снимаешь, делаешь.
Меняется не только работа гидов. Экскурсанты тоже становятся другими, мотивируя на поиск новых форматов.
— Сейчас заказчик понимает, что экскурсовод — это не тот специалист из нулевых годов, чей образ сложился, когда тебя в школе насильно везли на экскурсию. У сегодняшних экскурсантов уже есть некоторая насмотренность. Конечно, классические форматы будут востребованы всегда и никуда не денутся, но появляются комбинации, например, «экскурсия с дегустацией», «экскурсия с лекцией», мастер-классом, в формате тура по заведениям, или фотопрогулки. Появляются иммерсивные экскурсии — аудиопроменады. Они в любом случае не заменят человека, с которым у тебя «живой» контакт и который в процессе ответит на твои вопросы или посоветует, где лучше пообедать, — отмечает Дарья Павлова. — Но такой тренд есть: экскурсия идет на стыке с другими форматами. Она переходит из академической области в развлекательную, где-то рефлексивную.
Выбор формата, с которым хочешь работать, по словам Дарьи, зависит от экскурсовода — какую он выбирает тему, какие объекты, какой смысл закладывает в свой продукт.
— На выходе экскурсант должен почувствовать, осознать именно то, что было заложено экскурсоводом, считать смысл экскурсии, — поясняет она.
Деревянное зодчество и гастроэкскурсии
Зачем и откуда туристы едут в Томск? По словам Дарьи, сегодня она, в основном, работает с туристами из Новосибирска, Кузбасса, Красноярска и Москвы.
— «Тур выходного дня» — очень популярная история. У людей стало больше желания узнавать, что находится в радиусе 250 километров. Многим хочется сменить обстановку. Ведь работы много, а путешествие — даже короткая поездка — способно перезагрузить. Новосибирск, гости из Кемеровской области очень любят в Томск ездить. Для новосибирцев особенно актуально сменить темп мегаполиса на более размеренный. Посмотреть другую жизнь, архитектуру, ансамбли сохранившихся деревянных домов. Кому-то хочется заведений необычных, кому-то — попробовать сибирскую кухню. Это особенно актуально для тех, кто приезжает в первый раз и для кого Томск становится первым сибирским городом, — рассказывает экскурсовод.
Большую часть турпотока составляют участники университетских конференций или бывшие студенты, приехавшие посмотреть на город, где они провели свои лучшие годы.
— Как-то спрашивала у гостей из Москвы, которые целенаправленно приехали в Томск, что их привело. Один из них рассказал, что, когда был маленьким, у его бабушки была книжка про деревянную архитектуру и там был Томск. И тогда ему очень захотелось увидеть их вживую, поэтому приехал. Как ни крути, основное, зачем приезжает в Томск большинство туристов — посмотреть на наше наследие, деревянную архитектуру, — поясняет Дарья.
— Здесь много локальных продуктов, например, продукция из кедрового ореха, которую увозят в качестве подарков. Также у нас проходят фестиваль жимолости и гастрофестиваль «Есть», которые уже способствуют развитию событийного туризма.
С гастротуризмом — своим тонкости.
— Потоки не выстроены, никто пока в Томске специально не едет за гастровпечатлениями. Это, скорее, приятное дополнение к общему досугу в городе. Целенаправленно за гастрономией могут ехать в Красноярск, который у нас считается «гастрономической столицей Сибири»: там рестораны входят в десятку лучших в России, есть свой институт, выпускающий поваров. В Томске сибирская кухня, скорее, является интересным аутентичным дополнением к увиденному. Здесь ты можешь попробовать строганину из муксуна, тартар из оленя или еще что-нибудь, — считает девушка.
Сама Дарья начала касаться гастротемы с 2021 года, дважды выступала как спикер на томском фестивале «Есть» на тему сибирской кухни. Но одно дело — рассказывать о еде и совсем другое — пробовать. Так Дарья создала свою гастроэкскурсию «О томских купцах со вкусом» совместно с известным томским рестораном «Кухтерин». В рамках трехчасовой программы гости сначала знакомятся с купеческим наследием на улицах Томска, а затем пробуют закуски с сибирскими вкусами в ресторане.
— Мне повезло, что мою идею поддержал повар Алексей Мрачев, с которым мы делаем эту экскурсию. Он разработал сет авторских закусок — брускет с сибирскими вкусами, их мы и предлагаем гостям, — рассказала Дарья Павлова.
Понимать себя и смотреть по сторонам
Количество частных экскурсоводов в Томске растет. Дарья отмечает, что между ними нет прямой конкуренции — каждый такой гид отличается от своих коллег.
— Надо изучать себя, понять свои сильные стороны. Выписать весь свой опыт, бэкграунд: что ты умеешь, что нет. Если что-то умеешь — усиливай это. Если не умеешь и понимаешь, что у тебя ни времени ни желания нет этим заниматься, то всегда можно делегировать какую-то часть работы, — уверена Павлова.
Чтобы оставаться актуальным в профессии, экскурсоводам необходимо быть в курсе трендов, можно изучать опыт коллег, в том числе и из других городов, ориентируясь на свои ценности и интересы. А чтобы не допускать выгорания, Дарья рекомендует всегда находить новую цель, строить планы и поступательно к ним идти. И самое главное — не забывать отдыхать.
Сама она предпочитает длительные прогулки по паркам: Буревестнику, Лагерному саду, посидеть на берегу реки или отправиться в отпуск в большой город, вроде Москвы, Санкт-Петербурга, чтобы «зарядиться» их энергией. А еще Дарья рекомендует поймать ощущение утреннего города: прогуляться по любимым местам Томска в ранний час.
Зачем услуги экскурсовода нужны томичам? Дарья поясняет:
— По тому же центру все гуляли сотни раз, для кого-то это ежедневный путь на работу и обратно. Но когда ты гуляешь с экскурсоводом, он расставляет нужные акценты и для тебя пространство наполняется смыслом. Ты начинаешь смотреть на город более осознанно.
Показать жителям город по-новому — миссия Дарьи, как гида:
— В Томске очень большой пласт истории. Это город, который от форпоста дорос до центра науки, культуры и образования в Сибири, и остается им по сей день. Город, который каждые 100 лет менял свой вектор развития. Немногие об этом знают. И я считаю, что об этом нужно говорить, что в Томске есть, что смотреть и что изучать.
Фото: Савелий Петрушев
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