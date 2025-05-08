Как показывать Томск гостям и сохранять интерес к профессии. Дарья Павлова, гид по городу

8 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Томск — город, в котором есть, что посмотреть, попробовать и чем заняться. Но помогают городу раскрыться гиды — люди, которые знакомят нас с интересными местами, историями и заведениями.

Продолжаем разговаривать с томскими экскурсоводами о специфике их работы, меняющихся экскурсионных запросах и локальном рынке туристических услуг. Наша сегодняшняя собеседница — Дарья Павлова, один из востребованных частных томских экскурсоводов.

От найма к частной практике

Дарья Павлова, известный томский гид-экскурсовод Фото: Савелий Петрушев

В отличие от многих экскурсоводов, которые приходят в профессию из других специальностей, Дарья практикует со студенчества. Она получила географическое образование на кафедре краеведения и туризма ТГУ, а первые экскурсии начала проводить еще в 2015 году в рамках Студенческого экскурсионного бюро при кафедре краеведения и туризма для первокурсников университета по истории ТГУ и Университетской рощи.

— Мне очень понравилось проводить экскурсии — я загорелась этим делом, совмещая его с учебой. После бакалавриата пошла в магистратуру, параллельно работая турагентом. В турфирме я получила другие важные хорошие навыки, которые также мне пригодились в дальнейшем, — рассказала Дарья Павлова.

Через какое-то время Дарья вернулась к экскурсионному делу.

— Хотелось, чтобы в Томске появились экскурсии с интересной, нескучной подачей. Это возможно, когда ты адаптировал информацию под свою манеру ведения, внес какие-то свои смыслы, эмоции, формулировки, параллельно используя традиционные методы. За счет того, что ты через себя это пропустил, обработал, своими словами это пересказал, За счет этого нередко возникает ощущение, что общаешься с кем-то очень близким, давно знакомым человеком, — поясняет она.

Такой авторский стиль ведения экскурсии увлекал Дарью больше, чем привычная «академическая» подача. Хотя гид отмечает — гости бывают разные, и для каждой аудитории будет своя подача и акценты в экскурсии.

Дарья Павлова: «Цель была такая — я очень хотела делать крутые экскурсии по Томску». Фото: Савелий Петрушев

В 2018-м Дарья начала частную практику экскурсовода и работу на личный бренд. Через год стала индивидуальным предпринимателем и возлагала большие надежды на будущее. Но в планы вмешалась пандемия.

— 2020-й был переломным. Во время локдауна мы общались с гидами из других городов: делали разные марафоны, был проект «Онлайн-гиды России», «карантин-тревел». Это был необычный опыт: несколько экспертов объединялись, и через блог в социальной сети каждый из них выходил в эфир и показывал свой город», — рассказывает Дарья. — Это была возможность познакомиться с коллегами из разных городов и стран. Не имея возможности уехать куда-то, ты получал чувство соприкосновения с другим местом, и это было прекрасно! С некоторыми коллегами мы теперь очень дружны и продолжаем общаться.

После снятия ковидных ограничений турпоток начал резко расти — люди засиделись, и показатели становились выше год от года. Поэтому Дарья, как и другие гиды, вновь начала смотреть на своё будущее с оптимизмом.

Тренды в профессии

Дарья Павлова: За последние семь-восемь лет тренд на частных экскурсоводов набрал популярность. Многие в этом увидели рост, развитие для себя, пошли в свободное плавание. Фото: Савелий Петрушев

Сегодня экскурсовод по-прежнему остается тем человеком, который рассказывает людям что-то новое, популяризирует историю, знакомит с культурным наследием. Это неизменная база, говорит Дарья. Однако цифровизация добавляет изменений в профессию.

— У экскурсовода возможны разные векторы развития: можно пойти в историю с блогерством, можно — работать в музее или турфирме, — отмечает Дарья Павлова. — Мне, как частному экскурсоводу, стало подспорьем то, что я вложилась в развитие своего блога. Это дало некоторую уверенность в результате и независимость. Я сама автор своего контента, никто не говорит мне, что делать. В этом и есть сила быть собой. Если ты частный экскурсовод, вопроса о развитии своего бренда не стоит — ты просто будешь его развивать, потому что как еще находить свою аудиторию? А если ты работаешь, к примеру, в музее, то можешь и развивать свой личный бренд, и музей продвигать, почему нет.

Со свободой и независимостью к частным гидам приходит большое количество разноплановых задач: для привлечения аудитории и развития личного бренда нужно не только уметь водить экскурсии, но и готовить контент — снимать, писать, монтировать, при этом быть и администратором, и маркетологом в своем деле.

Дарья уверена — с соцсетями надо работать регулярно и осознанно:

— Нужно понимать, что контент меняется, он давно уже перешел из категории бытового жанра в профессиональный. Фото: Савелий Петрушев

На работу с социальными сетями Дарья тратит не меньше 3-4 часов в день:

— Желательно вложить максимум смысла в минимальное количество символов. У людей нет времени смотреть 150 сторис. Сейчас контент надо создавать по-другому. Например, можно заранее обозначить цель или тему и выбрать, с какой стороны будете эту тему подсвечивать, — уточняет она. — В зависимости от того, что я хочу рассказать аудитории, я выбираю формат — это будет короткое видео, пост с заметками или «кружочек». Все зависит от цели. Кому-то привычнее длинные тексты писать, кому-то опубликовать короткий видеофрагмент. Каждый в итоге выбирает по себе.

При этом, гид уверена — базовое понимание маркетинга должно быть у каждого специалиста.

— Блог — это часть твоего продвижения. Когда есть цель, ты четко понимаешь, что делать, как донести ценность, как раскрыть свою экскурсию. Анализируешь, думаешь, снимаешь, делаешь.

Отрабатывать актуальные события экскурсоводу тоже необходимо: что-то случилось или открылось — надо сходить посмотреть или хотя бы просто рассказать своей аудитории. Фото: Савелий Петрушев

Меняется не только работа гидов. Экскурсанты тоже становятся другими, мотивируя на поиск новых форматов.

— Сейчас заказчик понимает, что экскурсовод — это не тот специалист из нулевых годов, чей образ сложился, когда тебя в школе насильно везли на экскурсию. У сегодняшних экскурсантов уже есть некоторая насмотренность. Конечно, классические форматы будут востребованы всегда и никуда не денутся, но появляются комбинации, например, «экскурсия с дегустацией», «экскурсия с лекцией», мастер-классом, в формате тура по заведениям, или фотопрогулки. Появляются иммерсивные экскурсии — аудиопроменады. Они в любом случае не заменят человека, с которым у тебя «живой» контакт и который в процессе ответит на твои вопросы или посоветует, где лучше пообедать, — отмечает Дарья Павлова. — Но такой тренд есть: экскурсия идет на стыке с другими форматами. Она переходит из академической области в развлекательную, где-то рефлексивную.

Выбор формата, с которым хочешь работать, по словам Дарьи, зависит от экскурсовода — какую он выбирает тему, какие объекты, какой смысл закладывает в свой продукт.

— На выходе экскурсант должен почувствовать, осознать именно то, что было заложено экскурсоводом, считать смысл экскурсии, — поясняет она.

Деревянное зодчество и гастроэкскурсии

Фото: Савелий Петрушев

Зачем и откуда туристы едут в Томск? По словам Дарьи, сегодня она, в основном, работает с туристами из Новосибирска, Кузбасса, Красноярска и Москвы.

— «Тур выходного дня» — очень популярная история. У людей стало больше желания узнавать, что находится в радиусе 250 километров. Многим хочется сменить обстановку. Ведь работы много, а путешествие — даже короткая поездка — способно перезагрузить. Новосибирск, гости из Кемеровской области очень любят в Томск ездить. Для новосибирцев особенно актуально сменить темп мегаполиса на более размеренный. Посмотреть другую жизнь, архитектуру, ансамбли сохранившихся деревянных домов. Кому-то хочется заведений необычных, кому-то — попробовать сибирскую кухню. Это особенно актуально для тех, кто приезжает в первый раз и для кого Томск становится первым сибирским городом, — рассказывает экскурсовод.

Большую часть турпотока составляют участники университетских конференций или бывшие студенты, приехавшие посмотреть на город, где они провели свои лучшие годы.

— Как-то спрашивала у гостей из Москвы, которые целенаправленно приехали в Томск, что их привело. Один из них рассказал, что, когда был маленьким, у его бабушки была книжка про деревянную архитектуру и там был Томск. И тогда ему очень захотелось увидеть их вживую, поэтому приехал. Как ни крути, основное, зачем приезжает в Томск большинство туристов — посмотреть на наше наследие, деревянную архитектуру, — поясняет Дарья.

У гастротуризма в Томске есть большой потенциал:

— Здесь много локальных продуктов, например, продукция из кедрового ореха, которую увозят в качестве подарков. Также у нас проходят фестиваль жимолости и гастрофестиваль «Есть», которые уже способствуют развитию событийного туризма. Фото: Савелий Петрушев

С гастротуризмом — своим тонкости.

— Потоки не выстроены, никто пока в Томске специально не едет за гастровпечатлениями. Это, скорее, приятное дополнение к общему досугу в городе. Целенаправленно за гастрономией могут ехать в Красноярск, который у нас считается «гастрономической столицей Сибири»: там рестораны входят в десятку лучших в России, есть свой институт, выпускающий поваров. В Томске сибирская кухня, скорее, является интересным аутентичным дополнением к увиденному. Здесь ты можешь попробовать строганину из муксуна, тартар из оленя или еще что-нибудь, — считает девушка.

Сама Дарья начала касаться гастротемы с 2021 года, дважды выступала как спикер на томском фестивале «Есть» на тему сибирской кухни. Но одно дело — рассказывать о еде и совсем другое — пробовать. Так Дарья создала свою гастроэкскурсию «О томских купцах со вкусом» совместно с известным томским рестораном «Кухтерин». В рамках трехчасовой программы гости сначала знакомятся с купеческим наследием на улицах Томска, а затем пробуют закуски с сибирскими вкусами в ресторане.

— Мне повезло, что мою идею поддержал повар Алексей Мрачев, с которым мы делаем эту экскурсию. Он разработал сет авторских закусок — брускет с сибирскими вкусами, их мы и предлагаем гостям, — рассказала Дарья Павлова.

Понимать себя и смотреть по сторонам

— Мой подход — легко, но с погружением и познавательным контекстом. Люди мне говорят, что по-новому на город смотрят. У меня задача, чтобы гости получили вдохновение на самостоятельное изучение города, начали его по-новому ощущать. Если удается достичь легкого ощущения счастья, то это круто! Фото: Савелий Петрушев

Количество частных экскурсоводов в Томске растет. Дарья отмечает, что между ними нет прямой конкуренции — каждый такой гид отличается от своих коллег.

— Надо изучать себя, понять свои сильные стороны. Выписать весь свой опыт, бэкграунд: что ты умеешь, что нет. Если что-то умеешь — усиливай это. Если не умеешь и понимаешь, что у тебя ни времени ни желания нет этим заниматься, то всегда можно делегировать какую-то часть работы, — уверена Павлова.

Чтобы оставаться актуальным в профессии, экскурсоводам необходимо быть в курсе трендов, можно изучать опыт коллег, в том числе и из других городов, ориентируясь на свои ценности и интересы. А чтобы не допускать выгорания, Дарья рекомендует всегда находить новую цель, строить планы и поступательно к ним идти. И самое главное — не забывать отдыхать.

— Экскурсоводы часто думают: «вот, возьму еще одну экскурсию!..», и так несколько недель! Ты же не только с городом и наследием контактируешь, но в первую очередь с людьми. И наступает момент, когда понимаешь, что устал, подвыгорел. Тогда надо обязательно отдохнуть. Планировать работу — это круто, но надо планировать и свой отдых, и уже вокруг него все остальное выстраивать, — считает Дарья. Фото: Савелий Петрушев

Сама она предпочитает длительные прогулки по паркам: Буревестнику, Лагерному саду, посидеть на берегу реки или отправиться в отпуск в большой город, вроде Москвы, Санкт-Петербурга, чтобы «зарядиться» их энергией. А еще Дарья рекомендует поймать ощущение утреннего города: прогуляться по любимым местам Томска в ранний час.

— Мне нравится популяризировать культурное наследие, рассказывать о нем, показывать, что Томск — это город нескучный, богатый на архитектуру, истории, людей. Мне хотелось и хочется раскрыть потенциал, который есть, потому что для многих он не очевиден. Фото: Савелий Петрушев

Зачем услуги экскурсовода нужны томичам? Дарья поясняет:

— По тому же центру все гуляли сотни раз, для кого-то это ежедневный путь на работу и обратно. Но когда ты гуляешь с экскурсоводом, он расставляет нужные акценты и для тебя пространство наполняется смыслом. Ты начинаешь смотреть на город более осознанно.

Показать жителям город по-новому — миссия Дарьи, как гида:

— В Томске очень большой пласт истории. Это город, который от форпоста дорос до центра науки, культуры и образования в Сибири, и остается им по сей день. Город, который каждые 100 лет менял свой вектор развития. Немногие об этом знают. И я считаю, что об этом нужно говорить, что в Томске есть, что смотреть и что изучать.

Фото: Савелий Петрушев

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