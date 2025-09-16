Татьяна Городенцева: «Не каждый день по твоей книге ставят спектакли

16 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В июле в Томском ТЮЗ сыграли премьеру спектакля «Мальчик, который стал птицей», поставленного по повести Татьяны Городенцевой. Эта сказочная история стала ее первой книгой, причем Таня не только написала текст, но и проиллюстрировала его.

Новость о первом спектакле по ее книге так вдохновила автора, что в августе она отправилась в театральное путешествие в Томск. И вместе с семьей побывала на постановке.

А мы поговорили с Таней о «Мальчике, который стал птицей», чтении и книжном магазине «Лав и Жабац», который она вместе с подругой открыла в Белграде.

Татьяна Городенцева и ее книга «Мальчик, который стал птицей». Фото: Савелий Петрушев

В Томске Татьяна Городенцева оказалась впервые — на поездку ее вдохновила именно сибирская постановка по дебютной книге. Режиссер Юля Беляева, поставившая спектакль в ТЮЗе, первой обратилась к тексту книги.

— Конечно, для меня это большое событие. Когда я задумала приехать в Томск на спектакль, меня очень поддержала моя семья. Сказали, надо обязательно ехать! В итоге поехали мы… всемером! Мы с мужем, двое наших сыновей, мои родители и мама мужа. Такое семейное путешествие. Из всех нас только мой папа однажды бывал в Томске в студенческие годы, — говорит Таня. Фото: Савелий Петрушев

Сама Татьяна до этого в Сибири была лишь однажды, еще в школе — на Алтае, запомнив долгую дорогу на поезде. В Томске после приезда успела прогуляться по набережной и центру, заметила красивые деревянные дома и широкую реку. И осталась в восторге от спектакля:

Япод очень большим впечатлением. Мне страшно понравилось — такие яркие, талантливые актеры, распределение ролей просто супер, и все, что привнесла в спектакль режиссер, мне кажется, прямо в точку. Я хохотала весь показ, и люди, которые сидели вокруг, тоже. В общем, очень, очень здорово получилось, красочный спектакль, отличные песни и танцы, восторг! Сайт ТЮЗа и его репертуар я посмотрела заранее — сразу показалось, что театр очень симпатичный. Кстати, у меня в Белграде есть знакомая из Томска. Узнав про спектакль, она сказала, что с детства постоянно ходила в Томский ТЮЗ, это ее любимый театр.

Как стать птицей

Фото: Савелий Петрушев

Татьяна писала всегда — сочиняла стихи и истории. Но на то, чтобы сделать полноценную книжку, ее вдохновили собственные дети. Получилась история, основанная на реальных событиях, в первую очередь, для них. Писала медленно: сыновья были совсем маленькие и времени на творчество почти не оставалось.

— Я делала так: ложилась спать с тетрадкой и ручкой. Просыпалась, и, если все ещё спали, быстренько записывала, пускай хотя бы одно предложение… Важно было каждый день понемногу писать. Потом весь день думаешь о тексте, что-то формулируешь. Главное — постоянно, иначе не получится. Сначала не было особой надежды издать книгу, думала, напишу, нарисую картинки и сама напечатаю. Но потом, когда закончила, отправила рукопись на конкурс «Ох уж эти дети!», объявленный издательством «Мелик-Пашаев» в 2022 году. Она победила, книгу издали. Причем победила рукопись без иллюстраций, я уже потом написала издательству, что у меня, кстати, есть и картинки.

«Мальчик, который стал птицей» вышел в издательстве «Мелик-Пашаев» в 2023 году. Название для книги родилось благодаря сыну Татьяны: «Когда он был маленьким, был самой настоящей птицей! Дальше я стала развивать эту историю, и её постепенно придумала. Но, поскольку это первая моя книга, то было сложно. Не знала, что в итоге получится, просто записывала по кусочкам мысли в тетрадку». Фото: Савелий Петрушев

Дети Татьяны — мальчишки семи и десяти лет, мамину книжку полюбили и близко к сердцу принимают всё, что с нею связано. Когда издательство присылало правки, даже возмущались: «Но это же исправлять нельзя!».

Сыновья Татьяны уже читают сами. Но она по-прежнему читает им вслух, сейчас на очереди «Хоббит» и Мифы Древней Греции: «Пока они слушают, я буду это делать, мне просто нравится, когда мы так проводим время. Мне кажется, оно для всех ценно». Фото: Савелий Петрушев

В книжной теме сама Татьяна оказалась не случайно: ее бабушка и дедушка работали в Первой образцовой типографии в Москве.

— Книжек у них дома всегда было столько, словно ими выдавалась зарплата. Сейчас бабушка уже почти ничего не видит, но все равно делает гигантский шрифт в своей электронной книжке и читает, читает, отслеживая новинки. Меня обычно первым делом спрашивает, не «Как дела?», а «Что ты сейчас читаешь?».

Иллюстрации для книги полностью придумала и нарисовала Татьяна. Фото: Савелий Петрушев

Сама Городенцева искренне любит детскую литературу — больше, чем взрослую. Особенно выделяет скандинавов, Астрид Линдгрен и Свена Нурдквиста. Ее любимая серия — про приключения старого Петсона и котенка Финдуса.

«Лав и Жабац»

Фото: Савелий Петрушев

Многие любители книг мечтают не только о том, чтобы написать свою книгу, но и о том, чтобы открыть свой книжный магазин. Татьяне удалось и то, и другое.

— Я взяла онлайн-курс по книжке-картинке художницы Ани Десницкой. Я пошла на него, потому что как раз собиралась писать свою вторую книгу, и мне была нужна какая-то помощь и поддержка. На этом курсе я и познакомилась с Марусей. Поскольку мы с ней обе жили в Белграде, то решили встретиться. У нас был план — собираться раз в неделю и рисовать иллюстрации к нашим будущим книгам. Но почему-то вместо этого вышло, что мы стали сочинять магазин, а не истории.

Название магазинчика появилось благодаря двум игрушкам, льву и лягушонку, которые были у девушек: «Мы сразу представляли себе, что нужен очень уютный домашний магазин, — отмечает Татьяна. — Само название долго не придумывалось — пробовали игру слов, чтобы оно звучало на русском и на сербском, но ничего не приходило в голову. И нам помогла сербская няня детей моей подруги. Она сказала, что лягушонок будет по-сербски „жабац“. И это такое милое слово — „жабац“, что мы решили, пусть оно звучит в названии». Фото: телеграм-канал «Лав и Жабац»

Татьяна рассказывает: до этого ни она, ни Маруся не имели опыта открытия книжного магазина. Все приходится осваивать впервые:

— Не со всем пока мы идеально справляемся, но все равно уже многого достигли. У нас не просто книжный магазин, а маленький культурный центр в Белграде. Там проходят выставки, встречи с писателями, мастер-классы, лекции, кинопоказы. Вокруг него создается сообщество, и это очень ценно. К нам приезжают авторы и художники из других стран. Меня саму впечатляет, как это получается — вроде бы, мы такие маленькие, но вокруг рождается что-то большее, чем мы сами.

В магазине проходя мероприятия как для взрослых, так и для детей. Фото: телеграм-канал «Лав и Жабац»

Осенью в магазинчике делали уютный праздник фонариков для детей: ставили маленький спектакль, дети раскрашивали пряники, а потом все шли с фонариками, которые дети сами смастерили, в парк — искать деревню гномов. Сделать не просто магазин, а тусовочный хаб и площадку для проведения арт-событий девушки хотели сразу.

— В целом, наверное, это не обязательно, и, если ты умеешь хорошо строить книжный бизнес, то можешь ограничиться просто магазином. Но, конечно, одно другому помогает. Когда появляется такой центр притяжения людей, они приходят на события и заодно покупают книжки. А в целом книжный бизнес, конечно, не самый прибыльный. Когда мы только задумывали книжный магазин, мы любили спрашивать советы или слушать истории разных людей, которые уже открывали книжные магазины. И обычно звучал такой совет номер ноль: «Если вы можете, не открывайте книжный магазин!». Спустя год нам очень понятно, почему так говорят.

Основательницы магазина Таня и Маруся Фото: телеграм-канал «Лав и Жабац»

Одно из самых ярких событий в магазине — фестиваль издательства «Поляндрия» «ЕЩЕНЕМАРТ». Обычно он проходит в разных городах России, в Белграде впервые случился зарубежный опыт. Татьяна рассказывает — на «ЕЩЕНЕМАРТ» приехали авторы книг, магазин ломился от читателей, желающих с ними встретиться. Помещение площадки невелико. Больше 35 человек на мероприятие — и посетителям уже будет некомфортно.

— Хорошо, если приходит 20 человек, всё, что сверху, уже аншлаг. Ещё популярны лекции, например, у нас была интересная лекция литературоведа и преподавательницы русской литературы из Белградского университета. У нас она рассказывала про русские комиксы Королевства Югославия, которые были очень известны в Европе. Они действительно впечатляющие!

Книги

Лав и Жабац бдительно следят за книжными новинками, чтобы читатели получились их как можно скорее. Фото: телеграм-канал «Лав и Жабац»

Самый главный критерий отбора книг для магазина — это книжки, которые хозяйкам самим хотелось бы иметь в своей библиотеке. Близкие по духу, с понравившимися иллюстрациями. Кроме того, именно детям нужны бумажные книги, уверены девушки.

— Все книжки мы выбираем сами, они отражают в первую очередь наши вкусы. Хотя прислушиваемся и к покупателям тоже. Если кто-то просит привезти нас какую-нибудь книжку, мы стараемся это сделать, если она не противоречит нашим ценностям.

Фото: Савелий Петрушев

Почти все книги в магазине — на русском языке, немного есть и на английском, сербском, немецком, итальянском. Большая часть доставляется из России, это книги разных издательств. Такой выбор продиктован преимущественно русскоязычной аудиторией магазина.

— Очень популярна «Весна воды» Ольги Птицевой, книги Ани Десницкой всегда хорошо продаются. Для малышей — Джулия Дональдсон, Петсон и Финдус, серия про Мулле Мекка. Мария Парр неизменно популярна. Ещё один из хитов — это книжка, изданная в Сербии. Она недавно переведена на русский язык, называется «Путеводитель по сербскому менталитету» Момо Капора.

Для детей отлично подойдут и такие обучающиеся книжки, которые тоже есть в продаже. Фото: телеграм-канал «Лав и Жабац»

Недавно в магазине запустили доставку — теперь заказать книги из «Лава и Жабца» можно по всей Сербии. После летнего затишья в жару, в августовскую распродажу заказы пошли, и девушки с трудом успевали все разбирать. Сейчас Татьяна и Маруся взяли помощницу.

— В работе магазина самые неожиданные умения могут понадобиться — что-то сшить, сыграть на флейте, сверстать афишу. Очень приятно, когда люди приходят и радуются, глядя на книжные полки: «О, это те самые книги, которые стояли у нас дома!». Или еще у нас есть «шкаф со сказкой». На нём моя коллега Маруся нарисовала свой дом. И получилось очень красиво. Когда шкаф открываешь, внутри горят звёзды и звучит сказка. Туда можно залезть, закрыть дверь, и слушать историю. И я даже не знаю, среди кого шкаф больше пользуется спросом, среди детей или их родителей! Взрослые тоже залезают в шкаф, и зависают там надолго. Бывает, что некоторые не могут сдержать слёз.

Видео из сказочного шкафа, где можно даже немножко попеть. Фото: телеграм-канал «Лав и Жабац»

В магазине есть и библиотечная полка — со старыми книжками, которые уже не найти и не купить. Это те, у которых уже закончился тираж или «книги из детства», которые не переиздаются. Хозяйкам жалко их продавать, но хочется, чтобы все могли их почитать — прямо в магазине.

Новые книги

Фото: Савелий Петрушев

Ждать ли новую книгу Татьяны Городенцевой? Ждать — книжка-картинка у нее в планах, но встала на паузу из-за работы в магазине.

— Магазин сам по себе довольно творческое дело. Это бизнес, но, с другой стороны, он требует так много разносторонних вложений, что не хватает ресурса на то, чтобы заниматься еще и книгой. Но я надеюсь, что мы после первого года работы магазина немного придем в себя, все процессы будут отлажены, и удастся заняться своими книгами, — говорит Татьяна. Фото: Савелий Петрушев

Осенью в Белграде будет проходить большая книжная ярмарка, Татьяна собирается там побывать и все посмотреть.

— Многие сербы хорошо знают русский язык, его даже преподают в некоторых школах. Может быть, через тех детей, кто учит русский, удастся наладить связи, хотелось бы с ними взаимодействовать и дружить. Мне кажется, интересно было бы найти сербских авторов, которых мы не знаем, и перевести на русский язык. И, наоборот, современных русских авторов не так часто переводят на сербский, а было бы здорово. В общем, надо познакомиться с сербскими издательствами.

Текст: Мария Симонова

