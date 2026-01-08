18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске открылась рюмочная в советском стиле

Город, Еда, Креативные индустрии, Томские новости, еда томск новости интересное куда сходить рюмочная У Раисы настойки Бургерная МЯСОROOB В Томске открылась рюмочная в советском стиле

Бургерную МЯСОROOB на проспекте Кирова, 22 заменила рюмочная в советском стиле «У Раисы». Хозяева у заведения прежние, но формат рюмочной-буфета показался им в наше время более актуальным. Пока «У Раисы» работает в тестовом режиме, решены не все технические моменты, но поесть и выпить гостям уже удастся.

Соучредитель проекта — известный шеф-повар из Новосибирска Александр Купченко, чьи рестораны «Большой Ребровски» работают в нескольких сибирских городах, в том числе и в Томске. В основе меню рюмочной-буфета будут знакомые с советских времен простые понятные блюда.

Интерьер новой рюмочной в советском стиле «У Раисы»
Фото: https://vk.com/u_raisy

— Подобные заведения очень популярны в центральной часть России, — объясняет Владимир Петров, директор рюмочной «У Раисы». — Просто до Томска тренды добираются долго. Экономическая ситуация делает формат рюмочной, где все максимально просто, недорого и понятно, где можно покушать, повеселиться, отдохнуть, очень востребованным. В основе нашего меню — разные советские закуски, борщи, котлеты, салаты, чебуреки, бутерброды со шпротами… То, что многим знакомо с детства, запомнилось, как вкусная еда и осталось в наших сердцах.

Фото: https://vk.com/u_raisy

Настойки в рюмочной будут авторские, исключительно собственного производства. Вкусы — классические, хотя и без интересных вариантов тоже не обойдется. В меню есть настойки на жимолости, на хурме и финике.

Свое имя «У Раисы» рюмочная получила в честь собирательного образа советской женщины в буфете:

— В нашем представлении, Раиса — женщина добрая, душевная, которая тепло встретит гостей и вкусно накормит, порадует своими блюдами и напитками, — поясняет Владимир Петров.

Фото: https://vk.com/u_raisy

Пока рюмочная открыта в техническом режиме, некоторые моменты еще отрабатываются, доделываются нюансы по интерьеру. Но кухня работает уже в полном режиме, доступны и напитки. В январские праздники «У Раисы» ждут гостей с 16:00 и до полуночи, затем рюмочная будет открываться с 12:00, а в меню появятся бизнес-ланчи.

Официальное открытие заведения, вероятно, пройдет в конце января.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске прошла премьера уличной сказки «Департамент важных дел»

20 декабря 2025
Томские новости

На днях томичей ждут сорокаградусные морозы

18 декабря 2025
Томские новости

В субботу в томском Горсаду открывается зимний парк

11 декабря 2025
Томские новости

Святочным шествием отметят Рождество в Томске

25 декабря 2025
Как это работает

Когда даже тайм-менеджмент не помогает. Тестируем первый в России зал «Стоп-стресс»

10 декабря 2025
Томские новости

Первый вице-губернатор Томской области Дунаев покидает свой пост

30 декабря 2025
Томские новости

Всегда готов: шутер PIONER доступен на платформе «Игры Ростелеком»

18 декабря 2025
Томские новости

Томичей приглашают послушать босса-нову в авторском исполнении Романа Ланкина

11 декабря 2025
Город

Не из торгового центра: 10 новогодних подарков с томским колоритом от редакции ТО

30 декабря 2025