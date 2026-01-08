В Томске открылась рюмочная в советском стиле

8 января 2026 / Томский Обзор / Фото: https://vk.com/u_raisy

Бургерную МЯСОROOB на проспекте Кирова, 22 заменила рюмочная в советском стиле «У Раисы». Хозяева у заведения прежние, но формат рюмочной-буфета показался им в наше время более актуальным. Пока «У Раисы» работает в тестовом режиме, решены не все технические моменты, но поесть и выпить гостям уже удастся.

Соучредитель проекта — известный шеф-повар из Новосибирска Александр Купченко, чьи рестораны «Большой Ребровски» работают в нескольких сибирских городах, в том числе и в Томске. В основе меню рюмочной-буфета будут знакомые с советских времен простые понятные блюда.

Интерьер новой рюмочной в советском стиле «У Раисы» Фото: https://vk.com/u_raisy

— Подобные заведения очень популярны в центральной часть России, — объясняет Владимир Петров, директор рюмочной «У Раисы». — Просто до Томска тренды добираются долго. Экономическая ситуация делает формат рюмочной, где все максимально просто, недорого и понятно, где можно покушать, повеселиться, отдохнуть, очень востребованным. В основе нашего меню — разные советские закуски, борщи, котлеты, салаты, чебуреки, бутерброды со шпротами… То, что многим знакомо с детства, запомнилось, как вкусная еда и осталось в наших сердцах.

Настойки в рюмочной будут авторские, исключительно собственного производства. Вкусы — классические, хотя и без интересных вариантов тоже не обойдется. В меню есть настойки на жимолости, на хурме и финике.

Свое имя «У Раисы» рюмочная получила в честь собирательного образа советской женщины в буфете:

— В нашем представлении, Раиса — женщина добрая, душевная, которая тепло встретит гостей и вкусно накормит, порадует своими блюдами и напитками, — поясняет Владимир Петров.

Пока рюмочная открыта в техническом режиме, некоторые моменты еще отрабатываются, доделываются нюансы по интерьеру. Но кухня работает уже в полном режиме, доступны и напитки. В январские праздники «У Раисы» ждут гостей с 16:00 и до полуночи, затем рюмочная будет открываться с 12:00, а в меню появятся бизнес-ланчи.

Официальное открытие заведения, вероятно, пройдет в конце января.

