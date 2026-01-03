Итоги года. 10 зданий Томска, о которых мы писали в 2025

3 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Томская архитектура — неисчерпаемая тема для исследователей, краеведов, историков и просто тех, кто хочет знать больше о месте, в котором живет.

Поэтому из года в год мы продолжаем находить интересные истории об уникальных зданиях города. В нашем дайджесте — десять материалов-2025, рассказывающих об исторических каменных и деревянных домах Томска. Маршруты для прогулок найдете в некоторых из них!

Кирпичи с клеймами, белый сад и патина. Исследуем детали восстановленного «дома за рубль» на Савиных

Деревянные терема и каменные жилища. Путеводитель по зданиям Томской окружной психолечебницы в Сосновом бору

Рассказываем истории неочевидных зданий. Что скрывает старинный дом в ботаническом саду?

Прогулка по Сосновому бору: восемь необычных деревянных и каменных домов

Башня Лунева. Как продолжается ремонт в старинном памятнике на Южке?

МЖК «Старый Томск». Как ученые воссоздали резной деревянный дом на Октябрьской

Накануне новой жизни: в Томске начали восстанавливать солдатскую синагогу

Здание в центре: Бакунина, 24 добавили в программу «Дом за рубль»

Новый фасад, старый кирпич. Как идет реставрация здания для томского Дома молодежи

Дом с фонарем. Что происходит с деревянным зданием на Кузнечном взвозе

А в нашем следующем дайджесте читайте историю, которая больше всего вдохновила нас на продолжение этой работы в следующем году.

