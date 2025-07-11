МЖК «Старый Томск». Как ученые воссоздали резной деревянный дом на Октябрьской

11 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Продолжаем рассказывать о деревянных домах Томска, в которых можно побывать.

Сегодня здание на Октябрьской, 8 — это не только жилой дом, но и уютное выставочное пространство. В нем экспонируются репродукции картин знаменитых нидерландских художников Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего.

Экскурсии по выставке проводит хозяйка квартиры на первом этаже Руфина Чекрыгина. Своим гостям она рассказывает о глубинных смыслах великих художественных произведений и о знаковом томском проекте МЖК «Старый Томск», благодаря которому был построен этот дом.

Чем примечательно здание на Октябрьской и почему туда стоит заглянуть, рассказываем в нашем материале.

Выставочное пространство

Деревянный дом на ул. Октябрьская, 8. Фото: Савелий Петрушев

Двухэтажный деревянный дом на Октябрьской, 8 находится в тихом уединенном месте недалеко от Воскресенской церкви. Здесь сконцентрировано большое количестве исторических памятников. Но дом, в котором мы с вами сегодня побываем, относят к новоделам.

Этот дом построен в 1990 году участниками движения МЖК — молодежного жилищного комплекса, получившего название МЖК «Старый Томск». Руками трех научных сотрудников НИИ высоких напряжений Томского политехнического института (сейчас ТПУ), никогда до этого не занимавшихся строительством — Виктора Чекрыгина, Виктора Галузина и Болата Кудабаева. Фото: Савелий Петрушев

Сейчас две квартиры в доме по-прежнему жилые, а часть первого этажа используется как культурно-просветительское пространство. Здесь проходят выставки, экскурсии, встречи с друзьями, интересными людьми и представителями сообществ. Организует их жена одного из участников строительства, Руфина Чекрыгина. Еще в 2020 году она начала собирать репродукции картин нидерландских художников Босха и Брейгеля Старшего, созданных в технике .

Коллекция репродукций картин нидерландских художников Босха и Брейгеля Старшего в технике жикле. Фото: Савелий Петрушев

Первыми экспонатами в коллекции стали репродукции работ Брейгеля Старшего «Вавилонская башня», «Крестьянская свадьба» и «Падение Икара», которые Руфина приобрела на выставке в Краеведческом музее. Еще несколько работ она допечатала самостоятельно в Томске. Сейчас в экспозиции порядка 30 репродукций. О заложенных в них смыслах и христианских мотивах Руфина рассказывает на своих бесплатных экскурсиях.

— Почему возникла такая идея? Потому что, когда я была на выставке этих репродукций в Краеведческом музее, экскурсовод рассказывала нам о биографии художников, перспективах, используемых красках. И совершенно ничего не говорила об их смыслах. Я не искусствовед, но я видела, что в этих работах много от христианства, много библейских сюжетов. И я решила рассказывать об этом. Моя выставка посвящена христианству как цивилизационному коду нашей культуры на примере творчества этих замечательных художников, — объясняет хозяйка коллекции Руфина Чекрыгина. Фото: Савелий Петрушев

Кедровый дом

Дом, где расположена выставка репродукций, тоже, в своем роде, репродукция. Он является копией разобранного в ХХ веке памятника деревянного зодчества с Тверской, 52. Благодаря проекту МЖК «Старый Томск», хорошо сохранившиеся бревна старого здания в 1990-м были использованы при строительстве нового дома на Октябрьской. Также оттуда взяты толстые доски для крыльца.

Фото: Савелий Петрушев

Отдельного внимания заслуживают белоснежные наличники со сложной объемной резьбой в тюменской традиции. Они хотя и новые, но в точности копируют исторические. Чтобы воссоздать декор, будущим владельцам дома пришлось взять кредит:

— Когда мы построили дом, наличников еще не было, — рассказывает Руфина Чекрыгина. — Деньги, отпущенные институтом на строительство, закончились. Руководство сказало: «Берите кредит и делайте наличники». Ну мы и взяли. А это был девяностый год, бешеная инфляция… Бригада, которая начала делать наличники, сказала, что почти все наши деньги закончились, а они успели сделать только треть. Продолжать не стали. Тогда в «Томскреставрации» нашлась другая бригада, которая сказала: «Мы доделаем все за небольшие деньги, потому что хотим, чтобы в Томске была такая красота…». Спасибо ребятам из той бригады, бессребреникам, так любящим город, что они закончили эту работу.

1-2. Наличники первого этажа;

3-5. Наличники второго этажа. Фото: Савелий Петрушев

Единственный подлинный наличник, уцелевший лишь частично, спрятан от дождя и снега под крышей и бережно хранится на балконе второго этажа. Его корона и низ новые, а боковые части в виде «веревок» с «вазочками» — с дома на Тверской.

Как отмечает Руфина, подобный декор с уцелевшего наличника на сегодняшний день единственный в своем роде в Томске. Фото: Савелий Петрушев

Кроме уникальных элементов старого дома, строителям удалось сохранить и инженерные решения, используемые при его строительстве. Например, в новом здании они повторили форму подоконников и постановку стропил. Также, по словам Руфины, большим подспорьем в этой работе была книжка «Как построить сельский дом», из которой молодые политехники черпали необходимые строительные премудрости. А еще очень многое они создавали самостоятельно с нуля:

— Этот дом построен из кедра. Но кедр — это не строительный материал, обычно используется сосна, потому что она имеет более удобную форму — как «карандашик». А у кедра — форма «морковки», — показывает Руфина. — Так как тогда давали не деньги на материалы, а выделяли специальные фонды, нам сказали: «Езжайте вот в этот леспромхоз и берите все, что надо». Мы приехали. Начальник леспромхоза говорит: «Да нет у меня для вас ничего. Если хотите — вот кедры». Но они не годились для строительства, у них были огромные комли, видимо, какие-то вековые деревья почему-то спилили… Но другого выхода не было. Поэтому мужья забрали то, что дали. Была целая проблема привести эти кедры, потом никакая пилорама их не брала — стволы не влезали.

Фото: Савелий Петрушев

Целый месяц три политехника конструировали новую пилораму и насадки к ней. С помощью новых насадок можно было делать не типовой брус: с одной стороны (внешней) — выпуклый, а с внутренней — прямой, чтобы проще было потом штукатурить.

— Хорошо, что в НИИ высоких напряжений была своя мастерская, где можно было изготовить абсолютно всё, хоть самолеты! По чертежам мужей им сделали нужные насадки. Потом все, кто строил, приходили к нам и просили их, — вспоминает Чекрыгина. Фото: Савелий Петрушев

Субботник в обмен на жилье

Несмотря на выгодные условия проекта — восстанавливаешь деревянный и получаешь квартиру в центре Томска — желающих совместить научную деятельность с тяжелым трудом было не так немного. Те, кто все же решился, не сразу получали право на строительство — сначала кандидаты должны были участвовать в городских субботниках. Те проходили после основной работы, по выходным. Пропускать было нельзя, иначе более активные и усердные кандидаты поднимались выше по очереди, а ты терял возможность построить себе квартиру. Муж Руфины вел учет необходимых баллов в своей бригаде и считал отработанные дни.

Начало строительства на Октябрьской, 8. На фото — Виктор Чекрыгин и Виктор Галузин. Из семейного архива Чекрыгиных. Фото: Савелий Петрушев

— В родном НИИ высоких напряжений при Томском политехническом институте к идее отнеслись с пониманием, — считает наша собеседница. — Руководство института выделило деньги на строительство дома, предоставляло материалы и свои мастерские, поддерживало морально и материально. НИИ был уникальным содружеством ученых с прекрасными традициями взаимопомощи. Там было столько прекрасных и умных людей! Благословил строительство директор НИИ, профессор Альфред Андреевич Дульзон. Его уже нет с нами, но память о нем живет. Он очень любил Томск с его деревянной архитектурой, приглашал немецких ученых для экспертизы и определения сохранности деревянных домов. НИИ высоких напряжений построил по меньшей мере три дома в рамках проекта «Старый Томск» — на Октябрьской, 8, Герцена, 23 и на Красноармейской 65-67.

Хозяйка дома показывает нам фотографию бытовки в подвале, где кандидаты в застройщики отдыхали и обсуждали свои планы. Фото из семейного архива Чекрыгиных. Фото: Савелий Петрушев

Руфина вспоминает:

— К тому моменту у нас уже было двое детей, а жить где-то надо было, квартиры не давали. Когда муж становился в институте на очередь, ему сказали, чтобы мы сильно не надеялись, потому что двигаться мы будем по мере того, как стоявшие впереди нас будут увольняться с работы. А всё потому, что тогда практически ничего в Томске не строилось. Поэтому пошли и начали строить сами.

— Перед началом строительства мы выбирали площадку — Герцена, 23 или Октябрьская, 8. Решили, что лучше второй вариант. Октябрьская улица — место более спокойное, чем пересечение Герцена и Красноармейской, — рассказывает Руфина. Фото из семейного архива Чекрыгиных. Фото: Савелий Петрушев

На субботниках кандидаты разбирали завалы в сгоревших домах и непригодных для жизни городских зданиях, в числе которых были и исторические. Таким образом участники движения компенсировали муниципалитету выделение площадок под застройку. Одним из домов, где работали участники МЖК, был как раз дом на Тверской, 52. В семейном архиве Чекрыгиных сохранилась уникальная фотография здания — еще до начала работ.

— Когда был построен дом на Тверской, мне неизвестно. Говорили о том, что это был дом офицера, и весь второй этаж был в нем танцевальным залом, — припоминает хозяйка квартиры на Октябрьской. Фото из семейного архива Чекрыгиных. Фото: Савелий Петрушев

Демонтаж здания на Тверской начался в 1988 году. К тому моменту, как рассказывает Руфина, он буквально «врос в землю по окна первого этажа» и подлежал сносу из-за ветхости.

Цоколь дома на Октябрьской построен из кирпичей дома с Набережной реки Ушайки, который разбирали до начала строительства на Октябрьской, 8. Фото из семейного архива Чекрыгиных. Фото: Савелий Петрушев

Вероятно, здание, как и большинство таких построек в Томске, можно датировать концом XIX века. Строительство его «репродукции» на Октябрьской заняло около двух лет. Семья Чекрыгиных переехала в новые апартаменты в 1990 году. Тогда там не было ни отделки, ни дверей, только непередаваемый запах кедра по всему зданию. Как рассказывает Руфина, на детей новое жилье оказало целебное действие: сразу после переезда отпала необходимость удалять аденоиды. Хотя поначалу Чекрыгина даже не верила, что стройку удастся довести до конца и они с семьей поселятся в новой квартире в центре Томска:

— Как-то мы возвращались с концерта в БКЗ — тогда еще шла стройка — и муж мне говорит: «Пойдем посмотришь!». Была зима, по колено снега, подошли к площадке. Он говорит: «Вот здесь будет твоя кухня. Ты веришь в это?» Я сказала: «Нет, не верю»... Но в этом здании мы прожили 26 лет — с 1990 по 2016 год.

Современный вид здания на Октябрьской, 8. Фото: Савелий Петрушев

Сейчас семья Чекрыгиных переехала за город. Там дом тоже деревянный — построен по образу и подобию дома Викентия Оржешко на Вершинина, 12. А квартира на Октябрьской принимает любопытных горожан.

Деревянные дома Томска — это ниточка, соединяющая нас с нашими дедами и прадедами, с русскими традициями, с русским миром. И если мы не прервем эту нить, сохранится связь времен. А человек, имеющий опору на прошлое, твердо стоит на ногах, поэтому так важно не терять то, что мы имеем, воссоздавать старину, все прекрасное, что досталось нам в наследство. Наши деды и прадеды оставили свой след на томской земле. Наше дело сохранить наследие и преумножить, это и будет наш след, — отмечает Руфина.

Что было на Октябрьской раньше?

Деревянный дом на Октябрьской, 8, находится в историческом районе Томска — на Воскресенской горе, где сконцентрировано большое количество деревянных памятников. Что же находилось на месте построенного в 90-е здания раньше?

Руфина Чекрыгина рассказывает — то жилое здание, которое стояло на месте их дома, давно сгорело: «У него был общий двор с соседним зданием на Кривой. Во дворе когда-то находилась конюшня». Фото: Савелий Петрушев

По данным краеведа Романа Петрушина, на углу улиц Кривая и Воскресенская (прежнее название улицы Октябрьская) в конце XIX века располагалась усадьба с двумя деревянными двухэтажными домами. Позже ее разделили на две участка. Первый у томского мещанина Алексея Трубачева купила нарымская мещанка Пелагея Попова, второй — муж Пелагеи, нарымский мещанин Никифор Попов. После их смерти участок унаследовали три дочери Поповых.

В 1920 году домовладение национализировали. Петрушин отмечает, что одно из зданий по улице Октябрьской, где сегодня стоит дом, восстановленный МЖК, был утрачен в 1970-х годах. Другой — по улице Кривой, 2 — сохранился до нашего времени.

Что такое МЖК «Старый Томск»?

МЖК «Старый Томск» — это вдохновляющий пример восстановления деревянных зданий в Томске самими жителями. Он был создан по инициативе сотрудников Томского политехнического института в 1980-х по аналогии с популярными в то время в СССР молодежными жилищными кооперативами. Основное отличие томского проекта заключалась в том, что он одновременно решал сразу две задачи — обеспечивал молодых специалистов жильем и позволят сохранить исторический облик Томска путем воссоздания деревянных зданий.

Идею ученых охотно поддержали областная власть и руководство Томского политехнического института. В итоге благодаря этой работе город получил порядка десяти знаковых деревянных зданий, расположенных в разных частях города. Примерами могут служить здания на Герцена, 23 и 31; Бакунина, 17а; Татарской, 52; Дзержинского, 17.

Проект свернули с началом Перестройки, последующие попытки возродить идею МЖК не увенчались успехом. Тем не менее, считается, что именно его успешный опыт стал вдохновляющей моделью для более поздней инициативы — муниципальной программы «Дом за рубль».

Интервью с еще одним участником МЖК «Старый Томск» Маратом Лернером можно прочитать в нашем материале по ссылке.

Текст: Алена Попова

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