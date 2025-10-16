Накануне новой жизни: в Томске начали восстанавливать солдатскую синагогу

16 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томске началась реставрация единственной в мире деревянной солдатской синагоги. Работы ведутся на средства Министерства культуры РФ, и для нашего города это уникальная история.

Вместе с главным раввином Томской области Леви Каминецким посмотрели как идет восстановление старинного здания и поговорили о том, что ждет его в будущем.

Остатки прошлого

Вид на здание солдатской синагоги с внутреннего двора Фото: Савелий Петрушев

Торги на проведение реставрационных работ в солдатской синагоге прошли в апреле нынешнего года. А уже в мае специалисты подрядчика — ООО «Строительный альянс» из Калуги — зашли на объект.

Здание на углу проспекта Фрунзе и улицы Белинского простояло законсервированным около восьми лет, и на момент старта работ внутри все было так, как сохранилось со времен расселения последних жильцов, рассказывает Леви Каминецкий. После того, как строители сняли декоративную обшивку дома, демонтировали часть крыши и стропильной системы, разобрали часть внутренних конструкций, выяснилось, что состояние здания куда хуже, чем предполагает проект реставрации.

Главный раввин Томской области Леви Каминецкий и Михаил Пятов приходят сюда почти каждый день наблюдать за тем, как идет реставрация. Михаил, сам строитель по профессии, работает в Томской хоральной синагоге, принимал участие в ее реставрации и строительстве Детского еврейского центра . Сейчас он помогает контролировать работу подрядчика Фото: Савелий Петрушев

— Чтобы проект реставрации сделать качественно, предварительное обследование здания должно быть проведено очень тщательно. Для него нужно убрать часть достроек, старую отделку, чтобы увидеть в каком состоянии фундамент, бревно— объясняет Михаил Пятов. — А поскольку обследование изначально было проведено достаточно поверхностно, то точность проекта по итогу составила процентов сорок от того, что нужно сделать. То есть здание синагоги оказалось в худшем состоянии, чем было оценено.

Так, уже во время работ выяснилось, что крыша, стропильная система и частично стены синагоги в свое время сильно пострадали от огня. По словам представителя подрядчика, крыша процентов на 80 была обгоревшей. Изрядно просел и разрушился фундамент, здание частично накренилось (хотя этого не видно невооруженным глазом), часть внутренних и внешних конструкций прогнили и обрушились.

Детали здания синагоги снаружи, видны следы пожара Фото: Савелий Петрушев

Фасад здания со стороны проспекта Фрунзе Фото: Савелий Петрушев

Прилегающая территория синагоги все еще завалена демонтированными материалами, существенная их часть уже вывезена Фото: Савелий Петрушев

Вход в здание синагоги сегодня — со стороны бокового фасада. Но исторически он располагался со стороны улицы Нечаевской (ныне — Фрунзе) Фото: Савелий Петрушев

Внутреннее пространство и первого, и второго этажей в советское время с помощью перегородок было поделено на несколько комнат с общим коридором, кухней и туалетом. Леви Каминецкий объясняет:

— Солдатская синагога построена по тем же канонам, что и любая другая синагога в мире. Изначально это было большое двусветное пространство, где было много воздуха, много света, с балконами для женщин по бокам (в иудаизме мужчины и женщины молятся отдельно — прим. ред.). Когда здание синагоги было решено приспособить под общежитие для сотрудников Томского государственного университета, помещение поделили на два этажа. Вход с улицы Фрунзе перенесли во внутренний двор. В комнатах, где прежде, возможно, располагались библиотека и кабинеты, сделали кухню, подсобные помещения. Там, где во времена существования синагоги хранились свитки Торы, оборудовали туалеты. Первый и второй этаж нарезали на небольшие квартиры — всего 14.

На момент нашего посещения здания рабочие уже снесли перегородки, разделяющие пространство синагоги на квартиры, но межэтажные перекрытия еще были не демонтированы Фото: Савелий Петрушев

Помещения бывшей солдатской синагоги, переоборудованные под кухню Фото: Савелий Петрушев

На первом этаже хорошо видна разница между «старым» и «новым»: четыре квадратных колонны — старинные, построенные изначально. Круглые появились во времена, когда в здании планировалось разместить общежитие Фото: Савелий Петрушев

Элементы старинных колонн Фото: Савелий Петрушев

Первый этаж, видна часть подвала здания Фото: Савелий Петрушев

В здании сохранилась и старинная лестница Фото: Савелий Петрушев

Обстановка на обоих этажах во времена существования общежития была одинаковой. Но пространство второго действительно гораздо светлее. Кое-где еще остались следы старых обоев, потолочной плитки. Фото: Савелий Петрушев

Свитки Торы хранились в дальнем углу помещения Фото: Савелий Петрушев

Останки деревянного дома, которые сегодня можно увидеть только из окна синагоги, поскольку вокруг все давно заросло кустарником. На карте его также не найти. Здесь, по словам Леви Каминецкого, жили служители синагоги. Фото: Савелий Петрушев

Строительный сезон в Сибири короткий, к тому же здание синагоги осталось без крыши, но в планах подрядчика — подвести к нему тепловой контур, говорит Михаил Пятов. Тогда работы можно будет продолжать и в холодное время года, ведь сроки у специалистов довольно сжатые.

Сохранить все, что можно

Фото: Савелий Петрушев

Несмотря на то, что зданию солдатской синагоги пришлось многое пережить за время своего существования, сохранилось немало деталей внешнего вида, украшавших ее изначально, отмечает Леви Каминецкий.

Сохранились не только старая лестница и колонны, но и потолочные розетки, двери главного входа со стилизованными изображениями свитка Торы, наличники и карнизы со звездами Давида и виноградными гроздьями. Фото: Савелий Петрушев

Двери центрального входа Фото: Савелий Петрушев

Сейчас большая часть этого внутреннего и внешнего декора демонтирована и ожидает своего часа на складе. Специалистам еще предстоит провести оценку состояния этих деталей. Какая их часть будет отреставрирована и вернется на здание, а какая будет заменена новоделом, станет понятно позднее. В любом случае, говорит Леви Каминецкий, «все, что только можно сохранить, будет сохранено».

— Лет десять назад к нам в Томск приехала группа профессоров из Израиля, которые занимаются исследованиями старинных зданий. В одном из музеев они случайно нашли фотографию нашей солдатской синагоги, — рассказывает главный раввин области. — Прежде было известно одно старинное фото не очень хорошего качества, которое все всегда используют, его легко найти в интернете. А этот снимок нигде раньше не публиковался, и на нем синагога изображена немного с другого ракурса. Благодаря ему специалисты получили дополнительную информацию об изначальном виде здания.

1 — тот самый недавно обнаруженный снимок солдатской синагоги; 2 — известное ранее фото Фото: предоставлено Леви Каминецким

Также планируется восстановить ограждение здания, которое можно увидеть на старом снимке. И, конечно, на крышу вернутся купола. Солдатской синагоге обещают восстановить ее первоначальный облик и внутри, и снаружи, хотя многое еще под вопросом. Например, пока неизвестно, каким именно будет цветовое решение фасада и стен внутри.

В любом случае после окончания работ синагога снова будет представлять собой большой двусветный зал с боковыми хорами и лестницей. Планируется отремонтировать и использовать в дальнейшем и подвальное помещение.

Так будет выглядеть солдатская синагога после реставрации. Эскиз из проекта. Фото: материалы проектной документации

Фасад синагоги, эскиз Фото: материалы проектной документации

— Проект реставрации прошел согласование с Минкультом, уровень требований там, понятно, очень высокий. Но у подрядчика есть опыт работы с подобными объектами в других регионах. В любом случае сдать готовый объект они должны в конце январе 2027 года, это условия контракта, — говорит Михаил Пятов.

На этом преображение солдатской синагоги не закончится, но внутренним наполнением займется уже томская еврейская община.

Музейное будущее

Фото: Савелий Петрушев

В августе во время демонтажных работ под слоями утеплителя рабочие обнаружили еще несколько свидетельств прошлой жизни солдатской синагоги — старый молитвенник без обложки и несколько страниц Торы. Это удивительная находка, говорит Леви Каминецкий:

— У нас в Хоральной синагоге хранится довольно много старинных книг, которые люди долгие годы держали у себя, берегли. И свитков Торы раньше в Томске было довольно много, поскольку здесь было много богатых купцов-евреев, которые могли себе позволить заказать их изготовление. Один старинный свиток Торы сегодня находится в качестве экспоната в Музее редких книг Научной библиотеки ТГУ. В целом от всего объема свидетельств, связанных с историей томских евреев, до нас дошло, наверное, процентов пять.

Так, в Томске сохранился свиток Торы, который удалось спасти еще в 1930-е, сразу после закрытия солдатской синагоги. Его вынес и долгие годы хранил у себя дома дед нынешнего председателя Томской еврейской общины Бориса Ромацкого. Леви Каминецкий рассказывает:

— Он приехал в Томск в период Первой мировой войны из Польши. Плохо знал русский язык, работы не было, местная еврейская община ему помогла, стал работать в солдатской синагоге. Это был очень религиозный человек, и когда синагогу закрыли, он вынес отсюда три свитка Торы, хотя их было больше. В 1980-е годы папа Бориса Ромацкого переслал два свитка в Прибалтику. Но один все-таки сохранился в Томске. И в 2018 году, когда ключи от синагоги вручили еврейской общине, Борис Ромацкий передал этот свиток в Хоральную синагогу. После того, как все работы в здании будут завершены, он вернется сюда. И это тот самый свиток, который Герцель Цам подарил сибирским евреям-солдатам (инициатор постройки в Томске солдатской синагоги — прим. ред.).

Идея будущего музея уже описана Фото: Савелий Петрушев

Этот свиток и станет одним из главных экспонатов будущего музея, посвященного истории сибирских евреев-кантонистов, который планируется разместить в обновленном здании солдатской синагоги.

— Мы хотим создать в солдатской синагоге современный хороший музей, который будет рассказывать о сибирских кантонистах. Ведь это уникальная история — то, что в Томске в свое время появилась деревянная солдатская синагога, единственная сохранившаяся сегодня в мире, — говорит Леви Каминецкий. — Сейчас мы ведем переговоры с Московским еврейским музеем — одним из лучших в стране — о том, чтобы открыть у нас в Томске их филиал. Процесс это непростой, проекта у нас пока еще нет, есть общая идея, еще сырая. Но мы будем очень стараться.

Текст: Анна Мацковская

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».