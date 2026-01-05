18+
Завтра томичей ждут снег, гололед и сильный ветер

Завтра днем, 6 января, и ночью 7 января в Томске и Томской области прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидаются умеренный снег, местами гололедно-изморозевые явления, ухудшение видимости в осадках, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами снежные заносы, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

