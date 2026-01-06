18+
На подъезде к Томску ограничено движение из-за непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий временно ограничено движение на подъезде к Томску, сообщает УМВД России по Томской области.

Ограничения действуют на участке с 32 по 118 километр федеральной автомобильной дороги «Р-255 Сибирь» и касаются грузового транспорта, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси.

Добавляется, что движение будет восстановлено после нормализации погодных условий и проведения дорожными службами работ по приведению дорожного покрытия в нормативное состояние.

