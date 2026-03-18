Ради красивой картинки: нужны ли в работе со старыми книгами белые перчатки?

18 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В кино и на фотосессиях работу с антикварными книгами часто показывают в белых перчатках. Однако специалисты спорят: действительно ли этот метод безопасен для хрупкой бумаги?

Разбираемся в этом вопросе вместе с заведующим отделом рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета Кириллом Коневым.

В профессиональном сообществе библиотекарей и реставраторов давно идет дискуссия о вреде и пользе белых хлопковых перчаток при работе со старыми книгами и редкими рукописями. Все чаще специалисты называют такую практику не просто устаревшей, а вредной для уникальных экспонатов.

Так, историк книги Людмила Ларионова в своем телеграм-канале привела цитату из интервью Татьяны Краснобородько, хранительницы рукописей Александра Пушкина:

Перчатки мы не используем. В них пальцы теряют тактильность, к тому же они не годятся для страничек с микротрещинами — есть риск увеличить повреждение. Кроме того, тканевая перчатка опасна для карандашных рукописей.

Схожую позицию имеют и томские библиотекари. Кирилл Конев, заведующий отделом рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ, рассказывает, что традиционно белые хлопковые перчатки иногда используются у них для создания красивого кадра с книгой, так как это позволяет сделать акцент именно на предмете, а не на руках. Однако в работе и библиотекари, и хранители НБ ТГУ преимущественно ориентируются на мнение коллег из крупных библиотек, стараясь обходиться без перчаток:

«Мы в курсе этой дискуссии в профессиональном сообществе и за его пределами, — говорит Конев. — Об этом не раз писали реставраторы БАН (Библиотека Российской академии наук — прим. авт). Действительно, сейчас все больше говорят о том, что тканевые перчатки при работе с рукописями и старыми изданиями могут быть вредны, из-за того, что теряется чувствительность и можно нечаянно испортить лист, а также затереть или смазать рукописный текст. Тем более, на ткани также скапливается грязь. Поэтому, как и коллеги, мы придерживаемся принципа, тщательно мыть и сушить руки до и после работы с такими документами».

При этом у хлопковых перчаток есть не только минусы, но и плюсы. По словам Кирилла Конева, благодаря им можно более бережно брать книги за переплет. Хотя и тут не все так просто, на некоторые издания это правило не распространяется:

«Если переплет кожаный, то в х/б перчатках его скользко держать, об этом говорят многие коллеги. Поэтому нужна осторожность», — отмечает Конев.

Также в арсенале библиотекарей, реставраторов и хранителей при работе с книгами, помимо хлопковых перчаток, есть еще тонкие латексные. В основном их используют в случаях, когда рукописи грязные или имеют следы плесени.

«Такие перчатки коллеги надевают, когда обеспыливают документы. Это необходимо, чтобы защитить себя от пыли и спор плесени. А для защиты книг нужно просто хорошо мыть руки — этого достаточно», — говорит заведующий отделом рукописей и книжных памятников НБ ТГУ.

Интересно, что дискуссия о пользе и вреде белых перчаток вышла и за пределы России. Людмила Ларионова рассказывает, что недавно ей написал сообщение директор Муниципальной библиотеки Версаля Винсент Хегеле, который также обращает внимание на проблему и отмечает усталость профессионалов от устойчивого мифа о «перчаточной безопасности». В связи с этим его команда выпустила специальное видео, чтобы наглядно показать: аккуратность важнее внешнего эффекта.

Но, несмотря на многолетние попытки изменить представление о «правильной работе с книгой», миф о белых перчатках остается живучим — особенно вне профессиональной среды. Многие считают, что такие уникальные вещи надо смотреть в перчатках. Однако научные данные и практический опыт специалистов этот аргумент опровергают.

Текст: Алена Попова

