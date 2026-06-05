Автобусные рейсы временно отменили в Кедровом из-за ограничения продажи ГСМ

5 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко, из архива издания

Выполнение вечерних автобусных рейсов по маршруту Кедровый — Калининск (Томская область) приостановлено в связи с ограничением продажи горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на администрацию города.

— С 5 июня вечерний рейс на 19:45 по маршруту Кедровый — Калининск — Кедровый временно приостановлен. О возобновлении вечернего рейса сообщим дополнительно, — говорится в сообщении, размещенном в мессенджере Max.

По данным сайта городской администрации, из Кедрового выполняются только три автобусных рейса: в поселок Калининск, входящий в городской округ Кедровый, аэропорт «Кедровый» и на дачные участки (урочище «Яровое»). Перевозки выполняет индивидуальный предприниматель Александра Верхунова.

Как пояснила «Интерфаксу» Верхунова, ограничения на продажу ГСМ были введены поставщиком топлива — единственной заправочной станцией в городе, собственником которой также является индивидуальный предприниматель.

Она добавила, что, кроме рейса в Калининск, отменены рейсы на дачные участки из-за экономической нерентабельности: данный маршрут является коммерческим и не субсидируется администрацией.

«Интерфакс» направил официальные запросы в правительство Томской области и администрацию города Кедрового с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Петербургского мирового экономического форума сообщал, что на российских заправках нет дефицита топлива.

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